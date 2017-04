Regionaltangente West: Linke warnen vor finanziellem Risiko

Langen - Einstimmig hat sich der Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr dafür ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung weitere Schritte für einen Anschluss Langens an die Regionaltangente West (RTW) unternimmt (unsere Zeitung berichtete).

Dies bedeute aber nicht, dass alle Kommunalpolitiker den von der CDU eingebrachten Vorstoß gut heißen. Darauf weist Joost Reinke, Ausschussmitglied der Linken, hin. Die Linke hat in allen städtischen Ausschüssen Rede-, aber kein Stimmrecht.

„Ich habe klar gesagt, dass ich die Meinung von Fachbereichsleiter Carsten Weise teile und ein finanzielles Risiko für Langen in einem überstürzten Beitritt zur RTW-Planungsgesesellschaft sehe“, so Reinke. Er habe sich kürzlich bei einem IHK-Empfang in Frankfurt von einem der RTW-Geschäftsführer von der nicht möglich erscheinenden Trassenführung überzeugen lassen. „Das Gleisbett müsste Richtung Langen erweitert werden“, gibt Reinke das Gespräch wider. Ihm sei ferner erläutert worden, dass Langen über den Bahnhof Buchschlag an die RTW angeschlossen werden soll – „Zugwechsel am selben Gleis in einer entsprechenden Taktung“.

Natürlich wäre es auch aus Sicht der Linken gut, wenn die RTW bis Langen fortgeführt werden könnte. „In dieser theoretischen Option sind sich wohl die allermeisten einig“, betont Reinke. „In einer zweiten Planungsphase soll ja eine weitergehende Trassenführung erfolgen – Ausgang und Streckenführung sind allerdings noch unklar.“ (ble)

