Im Sumpf der Reichsbürgerszene

41-jährige Langenerin vertraut „Premierminister von Atlantis“

Langen - Das sogenannte Reichsbürgertum und seine Folgen: Vor dem Amtsgericht musste sich gestern die Ex-Freundin eines bekennenden Reichsbürgers verantworten. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Angeklagt war ihre Teilnahme am Straßenverkehr mit Fantasiekennzeichen und ohne Haftpflichtversicherung – ein typisches Delikt der Verschwörungstheoretiker, die die Existenz der BRD und deren Gesetze nicht anerkennen. Im März vergangenen Jahres hatte sich bereits besagter Ex vor dem Amtsgericht verantworten müssen: Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und bei Trunkenheit, Urkundenfälschung, Unterschlagung und weiterer „Kleinigkeiten“ wurde er damals zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt – sehr zum Entsetzen der Anhänger aus der Reichsbürgerszene, die zur Unterstützung des Mannes angereist waren.

Von der Turbulenz dieses Prozesses war die gestrige Verhandlung bei Amtsgerichtsdirektor Volker Horn allerdings weit entfernt. Die geständige 41-jährige Langenerin stellte gleich zu Beginn klar, dass sie nicht mit Absicht gehandelt habe und die Weltanschauung des selbst ernannten „Premierministers des Königreichs Atlantis“ nicht teile. Im Gegenteil: Durch das bei ihrem ehemaligen Lebensgefährten vor rund drei Jahren begonnene „Heimat-Theater“ und den daraus resultierenden Streitereien nebst Problemen mit der Polizei sei sie krank geworden, habe ihren Job und die gemeinsame Wohnung verloren. Letztere musste vor drei Monaten wegen Mietschulden geräumt werden.

Seitdem wohnt die gelernte Diätassistentin in einer WG, lebt unter dem Existenzminimum. Zweimal musste der Prozess verschoben werden, weil die Angeklagte gesundheitlich nicht in der Lage war, vor Gericht zu erscheinen. Als Horn wissen will, warum es ihr so schlecht ging, fängt die zierliche Frau an zu weinen. Sie habe unter Angstzuständen und Albträumen gelitten, erklärt sie glaubhaft. Doch wie konnte es dazu kommen, dass die bis dato unbescholtene Bürgerin nun ebenfalls gleich dem Ex mit dem Gesetz in Konflikt geriet? „Ich kenne ihn seit 17 Jahren. Ich habe ihm immer blind vertraut. Da habe ich wohl ungelesen Dinge unterschrieben, die er mir als besonders dringlich und eilig vorgelegt hat.“Zum Beispiel die Kündigung ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung. Die könne durchaus unter den vielen Dokumenten gewesen sein. Vor fast genau einem Jahr tappt sie dann an einem kalten Januarmorgen in die „Falle“. Nimmt das falsche von zwei Autos, weil es eine Standheizung hat. Will nur kurz ins Feld fahren. Doch auf der Liebigstraße fallen den Ordnungshütern die blauen Fantasiekennzeichen ohne amtlichen Stempel auf – sie beenden die Ausfahrt.

Zur Aussage auf dem Revier erscheint die Frau nicht. Der ermittelnde Polizist aus Dreieich: „Wir bekamen ein Schreiben von der Angeklagten, worin sie erklärt, dass sie die Vorladung nicht anerkennt.“ Auch wieder so eine Blankounterschrift? Nach einer Dreiviertelstunde macht Volker Horn „kurzen Prozess“. Er stellt das Verfahren wegen Geringfügigkeit ein. Als Auflage muss die Langenerin innerhalb von sechs Monaten 600 Euro an die Staatskasse zahlen. Die abschließenden Worte des Richters: „Das Wesentliche ist, dass Sie sich von Ihrem Ex-Freund und seinen kruden Vorstellungen gelöst haben!“