Sauberes Zeichen: "Langen räumt auf" hofft auf viele helfende Hände

Langen – Frühjahrsputz in Feld, Flur und Wald: Am Samstag, 16. März, heißt es wieder „Langen räumt auf“ – die Organisatoren hoffen auf viele helfende Hände.

Achtlos weggeworfene Abfälle verschandeln Straßen, Plätze und die Landschaft. Zum Frühlingsbeginn tritt der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) mit Unterstützung der Kommunalen Betriebe (KBL) am Samstag, 16. März, im Rahmen der Aktion „Langen räumt auf“ wieder zur Beseitigung des Mülls an. Viele helfende Hände sind ausdrücklich erwünscht, los geht’s um 10 Uhr am Rathausparkplatz. „Jung und Alt, Alteingesessene und Neubürger, alle können mitmachen“, wirbt Bürgermeister Frieder Gebhardt um rege Beteiligung.

Nach Möglichkeit sollten beim Großreinemachen Handschuhe getragen werden. Greifzangen und Müllbeutel geben die Kommunalen Betriebe aus. Vor dem Rathaus werden Gruppen gebildet, die sodann zu verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und der nahen Umgebung ausschwärmen, um den Dreck aufzulesen. Da die Arbeit an der frischen Luft hungrig macht und als Dank für die Mithilfe, spendiert der VVV gegen Mittag einen Imbiss in der Stadthalle.

Mit den Aktionen „Sauberhafter Frühjahrsputz“, „Sauberhafter Schulweg“ und „Sauberhafter Spielplatz“ beteiligt sich die Stadt erneut an der Umweltkampagne „Sauberhaftes Hessen“. Diese zählt mit jährlich bis zu 50.000 Teilnehmern in mehr als 50 Städten zu den größten Abfallaktionen Deutschlands. Im vergangenen Jahr haben in Langen mehr als 1 000 kleine Putzteufel aus fünf Schulen und zehn Kitas im Stadtgebiet aufgeräumt; ferner schwangen zahlreiche Vereine und Einzelpersonen im Zuge der großen VVV-Aktion im März den Besen.

Ziel der Kampagne ist es, die Bevölkerung für die Müll-Problematik zu sensibilisieren, zu informieren und zur Mitwirkung beim Abfallsammeln zu motivieren. „Das ist ein vorbildliches Projekt“, sagt Gebhardt, der wiederum gerne den Schirmherrn spielt. Erster Stadtrat Stefan Löbig rührt ebenfalls die Werbetrommel. „Wir wollen ein starkes Zeichen gegen Dreck auf unseren Straßen, Spielplätzen und Spazierwegen setzen und mit gutem Beispiel vorangehen.“

Die Initiatoren in Langen – das städtische Umweltreferat und die Kommunalen Betriebe – hoffen auf rege Beteiligung. Wer mithelfen oder sich vorab informieren möchte, erreicht die Mitarbeiter des Umweltreferats unter der Telefonnnummer 203-391. (hob)