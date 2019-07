Schaulustige behindern Löscharbeiten

Langen – Großeinsatz für die Feuerwehren Langen und Egelsbach am frühen Dienstagabend: Im Bereich zwischen den beiden Kommunen brannte ein Feld, was eine riesige Rauchsäule zur Folge hatte. VON MARKUS SCHAIBLE

Dies sorgte auch in der Bevölkerung für großes Aufsehen – letztlich aber war der Schaden sehr überschaubar.

Die Rauchentwicklung wurde allerdings über mehrere Landkreise hinweg wahrgenommen. Etliche Anrufer meldeten ab 17.16 Uhr per Notruf 112 eine massive Rauchentwicklung am südlichen Stadtrand Langens. „Die zahlreichen Meldungen, die die Leitstelle erreichten, ergaben teilweise widersprüchliche Lagebilder“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Langen. Sogar der Polizeihubschrauber stieg auf, um bei der Lokalisierung des Brandortes zu helfen, bestätigt Andrea Ackermann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach, auf Anfrage unserer Redaktion.

Entgegen der Meldung, dass es sich um einen Brand auf einem Schulgelände handeln würde, der auf die Gebäude übergreift, wurde aber bald klar, dass es sich um einen ausgedehnten Flächenbrand eines Getreidefeldes handelte. Die teilweise etliche Meter hohen Flammen wurden von mehreren Trupps mit insgesamt neun Strahlrohren bekämpft.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Langen waren rund 25 Helfer aus Egelsbach im Einsatz. Nach rund 30 Minuten hatten sie die Einsatzstelle unter Kontrolle. Nach einer weiteren Stunde waren die Nachlöscharbeiten beendet. Endgültig beendet war der Einsatz um kurz nach halb acht.

Allerdings ging die Brandbekämpfung nicht ganz problemlos ab: „Aufgrund der äußerst dynamischen Lage waren die ersten Maßnahmen der Feuerwehr aus taktischer Sicht extrem wichtig“, heißt es dazu von der Langener Einsatzleitung: „Leider wurden unsere Kräfte bereits in dieser wichtigen Phase, also während dem Aufbau des Brandangriffs, durch schaulustige Personen in ihrem Handeln zum Teil deutlich eingeschränkt.“

Aus diesem Grund appelliert die Feuerwehr an die Vernunft aller Bürger: „Der Bereich rund um die Einsatzfahrzeuge wird als Bewegungsfläche für die Helfer benötigt, Schläuche müssen ausgerollt werden und nachrückende Einheiten benötigen Platz für die weitere Aufstellung. Radfahrer, Spaziergänger oder andere Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich meiden.“

