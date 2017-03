Streit im Straßenverkehr eskaliert

Langen - Zwei Verkehrsteilnehmer haben sich am gestrigen Abend nahe dem Lutherplatz derart in die Wolle bekommen, dass die Fäuste flogen. Einer der beiden musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Von Markus Schaible

Sie sind gleichzeitig Geschädigte und Beschuldigte: Nach einem handgreiflich ausgetragenen Streit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung gegen zwei Männer. Noch sind die Hintergründe ziemlich unklar. Kurz vor 22 Uhr am Donnerstagabend war es im Bereich Gartenstraße/Lutherplatz vermutlich zu Unstimmigkeiten über das Verhalten im Straßenverkehr gekommen, teilte Polizeisprecherin Andrea Ackermann auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dabei war offenbar ein 52-jähriger Beifahrer ausgestiegen und an das Auto des Kontrahenten getreten. Dann soll er durch das geöffnete Fenster dem 27 Jahre alten Fahrer ins Gesicht geschlagen haben.

Der Jüngere stieg dann wohl ebenfalls aus und revanchierte sich für den Schlag. Er soll den 52-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn getreten haben.

Die Frau des Älteren (sie war die Fahrerin des einen Wagens) alarmierte daraufhin die Polizei; ihr Mann sei niedergeschlagen worden. Als die Beamten eintrafen, beschuldigten sich die Kontrahenten gegenseitig der Körperverletzung. Der 52-Jährige erlitt bei der Schlägerei schwerere Gesichtsverletzungen und wurde in eine Frankfurter Klinik gebracht. Die Polizei sucht zur Klärung des Geschehens Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Tel.: 06103/90300 zu melden.

