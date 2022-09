Schlendern, schwätzen und shoppen beim Langener Markt

Der Andrang beim Langener Markt, der pandemiebedingt zwei Jahre pausieren musste, war groß. © kegler

Bummeln, Spaß haben und Mitmachen heißt das Motto gestern bei der 28. Auflage des traditionellen Langener Marktes am ersten Septemberwochenende. Vereine, Institutionen und vor allem die vielen Geschäfte im Stadtkern haben ihre Türen für den ersten verkaufsoffenen Sonntag nach der Corona-Zwangspause geöffnet. Die Veranstaltung zog tausende Besucher in die Innenstadt.

Langen – Fernab vom Alltagstrubel kann man in aller Ruhe von der Bahnstraße bis zur Wassergasse zwischen Kleidung, Büchern, Kosmetik, Wohnaccessoires und Kreativem stöbern. Tausende Besucher strömen dabei zur größten Einkaufsparty des Jahres.

Viele Restaurants haben ihre Tische bei bestem Spätsommerwetter auf die Straße gestellt – zwischen den Gerüchen von Brezel, Bratwurst und Flammkuchen, oder auch Popcorn und Crêpes kann man sich kaum entscheiden. Am unteren Ende der Bahnstraße hat die Tanzschule Uwe Mundt eine große Bühne aufgebaut und die Bässe schallen lautstark die rund 1,7 Kilometer lange Einkaufsmeile hinauf. Sämtliche Gruppen haben ihre Tänze vorbereitet und sorgen den ganzen Nachmittag mit ihren Vorstellungen für ausgelassene Stimmung. Ein Dutzend Glücksräder sind zwischen Kaufhaus Braun und dem Lutherplatz zu finden, an jedem warten Rabatte für den nächsten Einkauf oder Preise zum Mitnehmen.

Kunstausstellung unter freiem Himmel: Die Art People zeigten auf der Romorantin-Anlage ihre Werke. © Moritz Kegler

Der Gewerbeverein, der den Markt organisiert, konnte auch einige Straßenverkäufer gewinnen, die ihre kreativen Waren präsentieren. Eine von ihnen ist Monika Ruhl. Die Darmstädterin näht seit rund fünf Jahren große und kleine Taschen. „Ich war schon beim Nachtflohmarkt in Langen und hoffe, dass es hier auf der Straße genauso gut läuft“, so die Rentnerin, die das erste Mal auf dem Langener Markt ausstellt. Einige Meter weiter haben die Art People die Romorantin-Anlage zur Kunstausstellung umgewandelt. Unter dem Motto „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“ gibt es allerlei Arbeiten verschiedener Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Die Kinder der Kita am Steinberg haben sich ebenfalls beteiligt und kleine Sprüche zu ihrer Definition von Freiheit ausgestellt. „Freiheit heißt fliegen“, meint etwa die vierjährige Aiona. Wer selbst kreativ werden will, kann sich am Stand des VVV an der Aktion zur Stadtverschönerung beteiligen und einen Papier-Bembel mit einem eigenen Motiv bemalen. In den vergangenen Wochen konnten bereits Entwürfe eingereicht werden. Der Zulauf ist jedoch überschaubar. „Bis heute Morgen haben wir fünf Einreichungen gezählt – wir hätten lieber 100“, sagt VVV-Vorsitzender Chris Muth. „Den ersten drei Plätzen winkt die Umsetzung der Zeichnung in einen echten Bembel. Von daher hoffen wir im Laufe des Tages auf viele weitere Vorschläge.“

Schuss und hoffentlich ein Treffer! Am Stand von Stadtwerken und KBL konnte man sich an der Torwand beweisen. © Moritz Kegler

Sportliche Highlights sind auf dem Lutherplatz zu finden: Der Turnverein Langen hat eine Mitmach-Aktion mit einem monströsen Trampolin, zwei Fahrrädern und einer Kraftstation errichtet und der ADFC Langen/Egelsbach informiert über die Fahrrad-Aktionswoche, die am Samstag startet und Touren durch das Kreisgebiet auf dem Plan hat. Wer den örtlichen Lebensrettern über die Schulter schauen will, kann am Zelt des DRK-Ortsvereins einen Krankenwagen besichtigen.

In lauschiger Atmosphäre setzen die Musiker der Musikschule und des Orchestervereins vor dem Petrus-Gemeindehaus musikalische Akzente. Noch bis zum Abend sorgen aber auch Vorstellungen der Capoeira-Abteilung der SSG Langen oder kleine Konzerte, etwa des Langener Akkustik-Duos „Groovie Bugs“ von Elena und Marcus Minuti, für ausgelassenes Schlendern, Schwätzen und Feiern.