Schloss Wolfsgarten: Rhododendron leidet unter Trockenheit

Von: Manuel Schubert

Radikale Maßnahme: Garten- und Landschaftsbaumeister Stefan Dietrich hat einige der Rhododendren komplett gestutzt, da die höher gelegenen Bereiche abgestorben waren. Jetzt treiben die Pflanzen neu aus. © Strohfeldt

Von früherer Blütenpracht ist der Rhododendron auf Schloss Wolfsgarten in Langen weit entfernt. Das Gärtner-Team versucht mit verschiedenen Maßnahmen, die Pflanzen zu retten.

Langen – Neben dem Teehaus wird das ganze Leid deutlich. Die gut vier Meter hohen Rhododendronsträuche, die die komplette Wiese säumen, sind völlig vertrocknet. Statt grünen Blättern und rosafarbenen Blüten sieht man hier fast nur braune Äste. Stefan Dietrich bricht einen kleinen Zweig ab, der so knochentrocken ist, dass er zerberstet wie eine Salzstange. „Alles tot“, sagt der Gärtner.

Normalerweise sieht es um diese Jahreszeit ganz anders aus auf Schloss Wolfsgarten: Der Rhododendron sorgt für ein unvergleichliches Farbenspiel in weiß, rosa, rot und lila. Doch die extreme Trockenheit im vergangenen Sommer hat den Pflanzen schwer zugesetzt. Deswegen musste die Hessische Hausstiftung die beliebte Parköffnung zur Rhododendronblüte in diesem Mai absagen – es gab schlichtweg so gut wie nichts zu sehen. „Wir kriegen viele E-Mails aus ganz Deutschland. Alle sind sehr enttäuscht, das verstehen wir. Es ist ein emotionales Thema für die Besucher“, sagt Marketing- und PR-Managerin Eva-Louisa Gerling.

Stefan Dietrich hat mit seinem Team die schwierige Aufgabe, den Rhododendron im 57 Hektar großen Schlosspark zu retten. Der Darmstädter ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Parkkultur, die die Grünflächen pflegt (siehe Infokasten). „Wir haben hier einen der größten Rhododendronbestände in ganz Deutschland“, sagt Dietrich. Der trockene Sommer 2022 habe die Gärtner überrascht: „So schnell konnten wir bei der Menge an Pflanzen gar nicht reagieren. Außerdem waren wir alle ja auch aufgerufen, Wasser zu sparen.“ Heute wäre es auch gar nicht mehr zeitgemäß, eine so große Fläche an Rhododendren zu pflanzen, meint der Gärtner, denn die Pflanze komme mit den klimatischen Bedingungen nicht mehr so gut zurecht. „Aus historischen Gründen versuchen wir den Rhododendron hier aber natürlich zu erhalten.“

Über 80 Jahre sind die Pflanzen alt. „Sie sind mit vielen großen Bäumen aufgewachsen“, so Dietrich. Und genau das ist das Problem: Denn der Rhododendron liebt Halbschatten. In den vergangenen Jahren musste das Gärtner-Team im Schlosspark jedoch zahlreiche abgestorbene Bäume entnehmen. Vor allem dort, wo der Rhododendron nun in der prallen Sonne steht, blüht er so gut wie gar nicht. Neben dem Teehaus sollen die Pflanzen im nächsten Winter radikal zurückgeschnitten werden, denn der Boden hat nicht genug Wasser. „Die Pflanze bekommt den Saft nicht mehr bis ganz nach oben“, erläutert Dietrich. Deshalb ist der 27-Jährige gerade dabei, ein Bewässerungssystem dorthin zu verlegen. Denn sei der Rhododendron durch die Hitze geschwächt, sei er auch anfälliger für den Pilz Phytophthora, der die Pflanze dunkelbraun verfärbt und ein Triebsterben verursacht.

Kein Vergleich zu früher: Im Schatten finden sich ein paar Blüten... © Strohfeldt

Auch neue Bäume sollen inmitten des Rhododendrons gepflanzt werden, um in Zukunft wieder mehr Schatten zu spenden. Vor allem die Rotbuchen und Kiefern im Schlosspark leiden unter dem Klimawandel, „das ist ganz schlimm“, sagt Dietrich. Bei den Nachpflanzungen experimentiert das Gärtner-Team vor allem mit Bäumen aus dem Mittelmeerraum: Steineiche, Pflaumeneiche oder Ungarische Eiche etwa. „Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir den Charakter des historischen Parks nicht zu sehr verändern“, stellt Dietrich klar.

Neben dem Prinzessinnenhaus ist gut erkennbar, wie sehr die Bäume dem Rhododendron helfen: Hier ist es deutlich schattiger – es ist auch eine der wenigen Stellen, an denen der Rhododendron in diesem Jahr vereinzelte rosafarbene Blüten trägt. „Wir haben hier zusätzlich den Boden mit Rindenmulch bedeckt“, erklärt Dietrich. „Das hilft, die Feuchtigkeit länger im Boden zu halten, da das Wasser nicht so schnell verdunstet.“

An einem Weg direkt neben dem Schloss haben die Gärtner den Rhododendron bereits im Winter radikal gestutzt, da der höher gelegene Bereich abgestorben war. Auch diese „lebenserhaltende Maßnahme“, wie Dietrich sie nennt, scheint gefruchtet zu haben: Viele junge, grüne Blätter sind zu sehen. „Die Pflanzen treiben sehr schön aus“, ist der Chef-Gärtner zufrieden. Bis der Rhododendron sich komplett erholt hat, werde es aber noch einige Jahre dauern.

...in der prallen Sonne vertrocknete Blätter. © Strohfeldt

Der verregnete Frühling ruft bei Dietrich derweil noch keinen großen Optimismus hervor: Zwar habe der Boden sich wieder etwas vollsaugen können, doch die oberen Zentimeter Erde seien aufgrund der Hitze der vergangenen Tage schon wieder ausgetrocknet. „Und die nächsten zwei, drei Wochen wird es wahrscheinlich auch keinen Regen geben“, so Dietrich.

Trotzdem hofft die Hessische Hausstiftung, den Besuchern 2024 den Anblick des farbenfrohen Rhododendrons ermöglichen zu können. „Unser Bestreben ist schon, den Park im nächsten Frühjahr wieder zu öffnen“, betont Eva-Louisa Gerling. „Aber mit der gleichen Pracht wie früher – das wird schwierig.“ (Manuel Schubert)

Neue Firma Von der Ostsee bis in den Taunus verwaltet die Unternehmensgruppe Prinz von Hessen eine Vielzahl einzigartiger Parkanlagen. Deren Instandhaltung und Pflege erfordern natürlich einen immensen Aufwand. Um die Gartenexpertise für den Erhalt der Anlagen zu bündeln, hat die Unternehmensgruppe vor Kurzem die Firma Parkkultur – Pflege und Gestaltung gegründet. Sie kümmert sich seit Anfang des Jahres um die Grünanlagen auf Schloss Wolfsgarten, rund um das Schlosshotel Kronberg und auf dem Hofgut Kranichstein. Perspektivisch soll das neue Unternehmen auch für Aufträge externer Kunden zur Verfügung zu stehen. Geschäftsführender Gesellschafter ist Stefan Dietrich, der zuvor schon auf Schloss Wolfsgarten und dem Hofgut Kranichstein arbeitete. (msc)