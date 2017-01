Schon wieder ein Feuer in Langen

Langen - Die Gerätschaften sind nach dem Großeinsatz am Morgen gerade so wieder sauber und einsatzbereit, da ereilt Langens Feuerwehr am Mittwochnachmittag die nächste Schreckensnachricht: „Kellerbrand in der Sofienstraße“ lautet der Alarm um 16. 21 Uhr.

Abermals ist unklar, ob Menschen in Gefahr sind, abermals rückt die Wehr mit „kompletter Kapelle“ aus und alarmiert zur Sicherheit gleich noch die Egelsbacher Kollegen nach. Vor Ort dringt dichter Qualm aus dem Keller des viergeschossigen Mehrfamilienhauses der Baugenossenschaft Langen in der Sofienstraße 51-53a. Die Einsatzkräfte evakuieren insgesamt 16 Wohnungen beider Häuser, sodann löschen mehrere Trupps unter Atemschutz die Flammen in zwei Kellern und entrauchen den Wohnblock. Verletzte gibt es zum Glück nicht; zu Brandursache und Schadenshöhe können die Ermittler derzeit noch keine genauen Angaben machen. Am Morgen hatte es bereits drei Schwerverletzte bei einem Brand in einem Hinterhofgebäude im Karree Marien-/ Friedrichstraße gegeben. (hob)

Bilder: Drei Verletzte bei Brand in Langen

