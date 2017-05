Schulterschluss für Anbindung an Regionaltangente West

Langen - Die Kommunalpolitiker Langens wollen alle Hebel in Bewegung setzen, um doch noch einen Anschluss der Stadt an die Regionaltangente West (RTW) zu erreichen. Die Zeit drängt – aber möglicherweise nicht so sehr wie befürchtet. Von Markus Schaible

Denn die Planfeststellung soll offenbar nicht bereits in wenigen Tagen, sondern erst 2018 starten. Das will die CDU erfahren haben. Heinz-Georg Sehring (FWG-NEV) fand in der Stadtverordnetenversammlung deutliche Worte: „Es wäre Schwachsinn, das nicht zu tun.“ Seine Fraktion war es, die das Thema RTW-Anbindung vor zwei oder drei Jahren wieder in den Fokus gerückt hatte. Damit hatte sie bei den anderen politischen Kräften offene Türen eingerannt; greifbare Ergebnisse konnten aber nicht erzielt werden: Nach wie vor wird die Bahnverbindung vom Kreis Offenbach über den Flughafen und Frankfurts Westen in den Taunus ohne Langen geplant. Endstationen im Süden sollen Buchschlag und Neu-Isenburg sein.

Die CDU hatte kürzlich einen weiteren Vorstoß unternommen (unsere Zeitung berichtete). Auch dieser führte (mit etwas veränderter Stoßrichtung) zum gemeinsamen Vorgehen aller Fraktionen. Nur hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Erfolgschancen überaus schlecht stünden, da die Unterlagen für die Planfeststellung in wenigen Tagen bei der Genehmigungsbehörde eingereicht würden.

Kontakte bis zur EU genutzt

Die CDU habe in den vergangenen Wochen jeden möglichen Kontakt bis hoch zur EU genutzt, erklärte Dr. Andreas Keppeler. Und dabei unter anderem erfahren, dass die Planfeststellung für den RTW-Südabschnitt erst im Frühjahr 2018 starten solle. „Wir haben also noch Zeit.“ Die müsse aber effektiv genutzt werden: Alle Entscheidungsträger bei Land, Bund und EU, mit denen er gesprochen habe, hätten die Sinnhaftigkeit erkannt und erklärt, dass es keine Gründe gebe, die gegen einen Anschluss Langens an die RTW sprechen. „Und wenn diese Entscheidungsträger das auch so der Planungsgesellschaft klar machen, ist es noch nicht zu spät.“

Schon allein für den Klimaschutz sei die Verlängerung der RTW wichtig, betonte Keppeler: „Wir müssen die Leute von der Straße auf die Schiene holen.“

„Der Anschluss hat große Bedeutung für unsere Stadt, aber darum geht es nicht allein“, pflichtete Rainer Bicknase (SPD) bei. Allen Bewohnern der Region zwischen Darmstadt und Heidelberg werde über den Regionalbahn-Halt in Langen die Möglichkeit gegeben, mit nur einem Umsteigen zum Flughafen zu kommen. Und er betonte: „Wenn wir uns als Rhein-Main-Region schon mit anderen großen Regionen Europas vergleichen wollen, müssen wir auch entsprechend denken.“ Der SPD-Mann rief ebenfalls dazu auf, dass alle politischen Kräfte der Stadt ihren Einfluss entsprechend geltend machen sollten.

Genau da hakte Heinz-Georg Sehring ein. Denn ein Antrag seiner Fraktion im Kreistag sei von der bürgerlich-sozialen Mehrheit abgeschmettert worden. Er sei gespannt, welchen Einfluss Langens CDU und SPD auf ihre jeweiligen Leute im Kreis haben. „Wenn es dabei bleibt, dass wir hier einstimmig fordern, es aber nicht schaffen, den Kreis hinter uns zu bringen, dann ist das Ganze nicht mehr als ein Sturm im Wasserglas“, so der NEV-Vertreter.

Letztlich votierten alle Parlamentarier für den CDU-Antrag. Der Magistrat wird beauftragt, unverzüglich Vor- und Nachteile, Bedingungen und Kosten einer Mitgliedschaft in der RTW Planungsgesellschaft zu prüfen. Gleichzeitig sollen eine Machbarkeitsstudie und eine Nutzen-Kosten-Untersuchung vorangetrieben werden.

