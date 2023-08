Schwerer Unfall zwischen Lkw und Auto – B486 voll gesperrt

Von: Jacob von Sass

Auf der B486 bei Langen kommt es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Ein Verletzter muss ins Krankenhaus.

Langen – Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 486 bei Langen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde und ein erheblicher Sachschaden von insgesamt rund 150.000 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich unter Beteiligung eines Lkws und eines Autos.

Laut der Polizei befuhr ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer gegen 14.40 Uhr die Bundesstraße 486 von Mörfelden kommend in Richtung Dreieich. Der Mercedes-Fahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und verlor kurz vor der Ausfahrt Langen-Sportzentrum aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen stieß er seitlich in den Lastwagen.

Der Mercedes des 68-Jährigen wurde bei dem Unfall auf der B486 bei Langen komplett zerstört. © 5Vision news

Schwerer Unfall zwischen Lkw und Pkw auf Bundesstraße bei Langen: Polizei ermittelt

Der 68-jährige Fahrer des Mercedes, wohnhaft in Langen, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 486 zeitweise voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103/9030-0 zu melden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft.

