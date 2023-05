Saisonstart am Langener Waldsee: „Seegurke“ sorgt für mehr Sicherheit

Von: Julia Radgen

Das ist die Seegurke: Der neue Rettungs-Jet-Ski sorgt im Strandbad Langener Waldsee ab sofort für mehr Sicherheit für die Badegäste. Auch sonst ist alles bereit für das Badevergnügen ab dem 18. Mai. © stadt

Badefans können es kaum erwarten: Die Saisoneröffnung in den Langener Freibädern steht kurz bevor. Im Strandbad am Waldsee gibt es dabei auch einige Neuerungen.

Langen –An Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 18. Mai) öffnen das Freizeit- und Familienbad an der Teichstraße sowie das Strandbad Langener Waldsee ihre Tore. Beide wurden in den vergangenen Wochen von den Mitarbeitern bestmöglich vorbereitet. Die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) rechnet damit, dass das Strandbad vor allem an warmen und sonnigen Wochenenden wieder tausende Besucher aus der Umgebung anziehen wird. Für sie gilt auch in diesem Jahr: Die Zahl der Parkplätze im Strandbad ist auf 700 limitiert. Außerhalb des Bades gibt es keine nahe gelegenen Alternativen.

Für die Zufahrt zum Waldsee muss zwingend ein Parkticket vorher im Internet gebucht und an der Kontrollstelle an der B 44 präsentiert werden. Falschparken entlang der Bundesstraße und in den Waldschneisen – das in der Vergangenheit ein großes Ärgernis war, weshalb das System geändert worden ist – wird laut Stadt konsequent geahndet, Abschleppfahrzeuge sind im Einsatz. Wer kann, sollte mit dem Rad oder dem Waldseebus kommen. Dieser wird seinen Betrieb in diesem Jahr wieder aufnehmen und an besonders heißen Tagen seine Runden vom Bahnhof Dreieich-Buchschlag zum Eingang des Strandbades und zurück drehen.

Rettungs-Jet-Ski für den Ernstfall am Waldsee Langen

Um auf der rund 70 000 Quadratmeter großen bewachten Wasserfläche des Strandbades für noch mehr Sicherheit der Badegäste zu sorgen, hat die BaHaMa ein „Rescue Water Craft“ (RWC) angeschafft und das Personal entsprechend geschult. Der Name dieses Rettungs-Jet-Skis: Seegurke. „Bei den Ironman-Wettkämpfen 2021 und 2022 haben wir den Einsatz von RWC der DRK-Wasserwacht beobachten und uns von der Schnelligkeit und Wendigkeit überzeugen können“, sagt BaHaMa-Geschäftsführer Joachim Kolbe. „Deshalb haben wir uns dafür entschieden, ein solches Rettungsgerät als ergänzendes System zum herkömmlichen Rettungsboot und somit zur weiteren Verbesserung der Sicherheit unserer Badegäste anzuschaffen“, erklärt er.

Das RWC macht die Bergung von verunglückten Personen sehr einfach: Der Jet-Ski zieht ein Rettungsboard, das plan im Wasser liegt. Somit gelingt es auch einem einzelnen Retter, den in Not geratenen Badegast auf das Board zu ziehen und abzutransportieren. Angeschafft wurden laut Kolbe ein gebrauchter Jet-Ski sowie ein Abstellponton als Auffahrrampe. „Ganz wichtig: Das Rescue Water Craft ist kein Spaßgerät, sondern ein Einsatzfahrzeug zur Verbesserung des Sicherheitskonzeptes für das Strandbad“, betont der BaHaMa-Chef.

Am Waldsee in Langen gibt es die runderneuerte Beachvolleyball-Anlage

Bei der Vorbereitung auf die Saison wurden zudem die Beachvolleyball-Anlage mit vier wettkampftauglichen Plätzen runderneuert. Auch an zwei Tischtennisplatten und auf weiträumigen Freiflächen ist sportliche Betätigung möglich. Im Wasser sind wieder die vier Badeinseln angebracht, für Kinder stehen das Spielschiff, Schaukeln und Wippen zur Verfügung. Schatten finden Badegäste unter mehreren Sonnensegeln – auch im FKK-Bereich – und der Kiosk sorgt wie gehabt für Verköstigung.

Die BaHaMa hält allerdings am Verbot von Stand-Up-Paddles (SUP) fest: Auch in diesem Jahr ist der Einsatz der Bretter, auf denen man stehend paddelt, untersagt. In der Vergangenheit hatten etliche Nutzer die Sperrlinie, die die Begrenzung der bewachten Wasserfläche des Strandbades markiert, ignoriert. „Dort draußen können wir die Sicherheit nicht mehr gewährleisten, zudem ist der See jenseits der Linie Betriebsgelände und somit Privatbesitz“, erläutert Kolbe. „Die am See ansässigen Vereine haben entsprechende Verträge, die ihnen die Nutzung erlauben.“

Tickets online kaufen Für das Strandbad am Waldsee gilt: Eintrittskarten sowie Tickets für Parkplätze, Zelt- und Stellplätze können ausschließlich online gebucht werden. Einzige Ausnahme: An der Kasse werden Zehnerkarten (40 Euro, ermäßigt 25) verkauft. Der Einzeleintritt kostet sechs Euro, ermäßigt drei. Ein Parkplatz kostet 7,50 Euro ohne Stundenbeschränkung (Feierabendtarif ab 18 Uhr vier Euro). Krafträder zahlen fünf Euro für den ganzen Tag (2,50 Euro nach 18 Uhr). Im Freizeit- und Familienbad ist keine Online-Buchung erforderlich, erspart aber das Anstehen an der Kasse. Das Einzelticket kostet fünf Euro, ermäßigt drei. Günstiger wird es jeweils mit Saisontickets, die im Hallenbad bis 17. Mai, danach an der Kasse des Freizeit- und Familienbads erhältlich sind (95/55 Euro). Letzter Verkaufstag ist der 31. Mai. Geöffnet sind beide Bäder täglich von 8 bis 20.30 Uhr. Die Kassen schließen jeweils um 19.45 Uhr (witterungsbedingte Änderungen sind natürlich möglich).

Dieses Jahr kann man im Strandbad auch wieder auf ausgewiesenen Plätzen übernachten. 80 Zelt- und zwölf Stellplätze für Wohnmobile stehen ab Donnerstag, 1. Juni, zur Verfügung. Alle sind ohne Strom- und Wasseranschluss. Zeltplatzgäste dürfen auf ihrem Platz einen Gasgrill nutzen. Ansonsten ist Grillen im Strandbad nicht erlaubt.

Auch das Freizeit- und Familienbad lädt wieder mit allen Wasserattraktionen, dem Kinderbecken, dem Sprungturm, dem Volleyballfeld und dem Beachsoccerplatz sowie der großen Liegewiese mit schattenspendenden Bäumen zum Verweilen ein. Neu ist in diesem Jahr ein Sonnenschutz, der auf dem Kinderspielplatz für die Rutschbahn aufgebaut wurde. Auch hier startet der Kioskbetrieb mit der Saisoneröffnung. (jrd)

