Selbst Justitia kommt mit der Bahn nicht ans Ziel

Langen – Zeugen Fehlanzeige – ergo muss ein Strafprozess am Langener Amtsgericht vertagt werden. Von Silke Gelhausen

Ein 36-Jähriger soll dort wegen notorischen Schwarzfahrens verurteilt werden – allerdings ist es Richter Volker Horn nicht möglich, die verantwortlichen Fahrscheinkontrolleure zur Verhandlung zu laden. Bei der Deutschen Bahn offenkundig kein Einzelfall.

Der angeklagte Fachlagerist hat nur ein schmales Einkommen. Trotz Bahncard 25 versucht er daher, die 5,90 Euro für die Fahrt von daheim zum Offenbacher Arbeitsplatz ab und zu einzusparen. Das gelingt nicht immer durch eine Mitfahrgelegenheit, manchmal nimmt er auch die S-Bahn ohne Fahrschein. Wird er dabei erwischt: Sei’s drum!

Wegen dreimaligen „Beförderungs-Erschleichens“ im Oktober und November 2017 muss er sich nun vor dem Amtsgericht verantworten. Nicht zum ersten Mal: Schon 2016 wurde der Mann deswegen in Langen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zu den aktuellen Anzeigen erklärt der 36-Jährige, dass in einem Fall schlicht eine Verwechslung vorliegen müsse: „Das bin ich nicht gewesen.“ Die Fälle zwei und drei legitimiert der Angeklagte ganz simpel: „Die Fahrkartenautomaten waren kaputt!“ Er habe extra Beweisfotos mit seinem Handy geschossen, aber leider sei jenes inzwischen ebenfalls kaputt. „Das hab’ ich alles in der Bahn gesagt, die haben mir aber nicht geglaubt!“

Auf Volker Horns Frage, warum er sich denn keine Monatskarte kaufe, kommt die zu erwartende Antwort: „Ich muss von 1150 Euro leben. Da kann ich mir nicht regelmäßig eine Fahrkarte leisten“, beteuert der 36-Jährige.

Die Beförderungserschleichung ist – wie zahlreiche Plakate im öffentlichen Nahverkehr oft genug belehren – kein Kavaliersdelikt. Sie wird gemäß Paragraf 265a des Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu einem Jahr geahndet. Trotzdem scheint die Deutsche Bahn an einer Strafverfolgung kein Interesse zu haben. Sobald sie mit der Strafanzeige die Adresse des Täters von der Anwaltschaft erhalten hat, um die sogenannte Fahrpreisnacherhebung in Höhe von 60 Euro geltend machen zu können, wird die Justiz in ihrer Arbeit eher behindert als unterstützt.

Der aktuelle Prozess muss wegen Nichterscheinens der Zugbegleiter auf April verschoben werden. Dass gleich alle drei fehlen, hat nichts mit dem hohen Krankenstand bei dem Transportunternehmen zu tun: Die Bahn gibt den Justizbehörden keine Privatadressen der Mitarbeiter heraus, einzige Anschrift für den Richter ist daher die Bahn-Vertriebs-GmbH mit Sitz im Frankfurter Westend. Dort wurden die Zeugenladungen zweimal formlos zugestellt – und offensichtlich nie weitergeleitet.

Der üblicherweise von den Gerichten genutzte Zustellservice der Deutschen Post, dass Briefe in den privaten Kasten geworfen oder persönlich an den Empfänger übergeben werden, ist hier also nicht möglich. Für die Vertreter der Justiz indes keine Überraschung. „Die Bahn legt uns regelmäßig Steine in den Weg“, grantelt Oberamtsanwältin Christina Deeg-Gutwald.

Volker Horn zieht derweil die Konsequenzen aus dem Lade-Schlamassel. Für den neuen Prozesstermin zitiert der Vorsitzende des Langener Amtsgerichts nach dem Motto „Wer nicht hören will, muss fühlen“ nun nicht nur die drei Kontrolleure, sondern ebenso den Geschäftsführer der Bahn-Vertriebs-GmbH herbei.

