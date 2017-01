Senioren-Pärchen beklaut 90-Jährige

Langen - Zwei etwa 75-Jährige beklauen gestern Nachmittag eine 90-Jährige in einem Geschäft in der Bahnstraße. Anschließend flüchten die beiden in einem Auto.

Eine 90-Jährige ist jetzt das Opfer von einem Senioren-Diebespärchen geworden. Kurz vor 17 Uhr am Mittwochnachmittag waren die drei zufällig zeitgleich in einem Geschäft an der Bahnstraße. Die ältere Dame legte ihre Handtasche auf einen Stuhl und schaute sich die Auslagen an, wobei sie mal kurz ihre Tasche nicht im Blick hatte. Diesen Moment nutzten offensichtlich die beiden etwa 75 Jahre alten Diebe, schnappten sich das Teil und verließen den Laden.

In einem silbernen VW fuhren die Unbekannten in Richtung Lutherplatz davon. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß und hatte einen grauen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer beigen Jacke, Jeans und einem grauen Pullover. Außerdem trug er eine "Batschkapp" sowie einen Schal. Die Frau war etwa zehn Zentimeter kleiner; sie ist Brillenträgerin, trug ebenso eine beige Jacke und einen dunklen Schal sowie eine blaue Mütze. Sie hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Der Bestohlenen fehlen nun Geld, Ausweis und Bankkarte sowie Medikamente. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 06103/9030-0 zu melden, wenn sie etwas gesehen haben. (jo)

Rubriklistenbild: © dpa