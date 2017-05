Wassergasse macht Namen Ehre

Regenfest und zu allem entschlossen: Direkt nach dem Startschuss zum Stadtradeln 2017 brach die ADFC-Gruppe in Richtung Neu-Isenburg auf, um die 20-Jahr-Feier des ADFC Dreieich zu besuchen.

Langen - Na klar: So haben sich weder Veranstalter noch Besucher die Eröffnungsfeier am Langener Abschnitt der Apfelwein- und Obstwiesenroute vorgestellt. Durchgängig Regen und grauer Himmel, das gab’s beim Siebenschläfer-Maimarkt noch nie. Von Holger Borchard

Ausgerechnet zur zehnten Auflage gestern war’s der Fall. Ein Reinfall war die Festivität deshalb noch lange nicht – da hatten erstaunlich viele Besucher etwas dagegen. Selbst dran schuld. Wer seinen Maimarkt in der Wassergasse feiert, darf sich eben nicht beklagen, wenn’s von oben her dicke, weil durchgängig feucht kommt. Gewiss wird die zehnte Auflage des Maimarkts nicht als jene in Erinnerung bleiben, die eine Besucherbestmarke gesetzt hat, aber darum geht es ja gar nicht. Die lokalen Partner der Apfelwein- und Obstwiesenroute, der Werbegemeinschaft Wassergasse sowie diverser Vereine und Geschäfte sind einmal mehr auf Langens schönster Gasse präsent und stoßen auf erfreulich mehr Resonanz als Schwarzmaler angesichts der trüben Aussichten am Sonntagmorgen prophezeit haben.

Schließlich weiß man sich doch zu helfen. Da werden Sonnen- zu Regenschirmen, da genügt so manchem die warme Jacke samt Kapuze und selbst in Gummistiefeln ist, zumal für die jüngsten Besucher, der Gang über das Kopfsteinpflaster der Wassergasse alles andere als ein Drama. Auch Livemusik ist geboten – gut geschützt in Zeltpavillons werden weder Instrumente noch Interpreten nass.

Der Adlerhof am oberen Ende der Wassergasse ist traditionell Partyzone des Obst- und Gartenbauvereins und Schauplatz der offiziellen Eröffnung. Diese vollziehen am späten Vormittag Landrat Oliver Quilling verbal und die OGV-Gesangsgruppe „Gänseblümchen“ musikalisch. „Diesmal hat’s dem Herrn Landrat in den Terminkalender gepasst, er wollte schon längst mal bei uns vorbeigeschaut haben“, verrät OGV-Vorsitzender Heinz-Georg-Sehring den Zuhörern. Später schenken Sehring und Keltermeister Jörg Stier von Letzterem gekelterte aktuelle Jahrgangsproben des Siebenschläfer-Apfelweins und -Cidres aus Äpfeln von Langener und Egelsbacher Streuobstwiesen aus. Anekdoten rund um das Stöffche gibt’s gratis dazu.

Direkt vor dem Adlerhof zeigt wie jedes Jahr die städtische Umweltberatung Flagge. Sie hält Broschüren zu Tier- und Pflanzenschutz und natürlich zur Apfelwein- und Obstwiesenroute parat und wirbt für die lokale Siebenschläfer-Kampagne zum Erhalt der Streuobstwiesen. Dass deren Unterstützung durch den Magen gehen kann, belegen leckere Produkte und Präsente, die es am Stand zu kaufen gibt.

Werbung in eigener und damit im Sinne der guten Sache machen unter anderem auch die Kirchengemeinde, der Weltladen und der Bienenzuchtverein Langen und Umgebung. Der Infostand des ADFC-Ortsvereins ist am Nachmittag Kulisse eines weiteren offiziellen Augenblicks: Thilo Kaufmann, Stadtverordneter der Grünen und langjähriger Stadtradler, gibt den Startschuss zur siebten Auflage des bundesweiten Radfahrwettbewerbs Stadtradeln. Im Anschluss brechen die ADFC-Radler trotz Regens gleich zur ersten Tour auf. „Schirme einpacken, Räder bereithalten“, gibt Walther Ludwig, aus seiner Zeit im städtischen Sport- und Kulturamt hinlänglich bekannt, das Signal zum Aufbruch gen Neu-Isenburg für eine regenfeste und zu allem entschlossene Schar.

Bislang haben sich 28 Langener Teams mit gut 260 Radlern für den Wettbewerb registriert. Einsteigen ist auch noch nach dem offiziellen Startschuss möglich – Leser unserer Zeitung sind eingeladen, sich dem Redaktionsteam „Die radelnden Reporter“ anzuschließen.

Ein erstes Maimarkt-Fazit zieht am späten Nachmittag der OGV-Vorsitzende. „Dass es von morgens bis abends geregnet hat, gab es so noch nie – dafür war der Tag richtig klasse“, urteilt Heinz-Georg Sehring. Mit Blick auf die Frucht, die Pate fürs Feiern und den Umweltschutz in der Region steht, runzelt der Gärtnermeister freilich die Stirn. „Die Kälte hat den Apfelbäumen zugesetzt und viele frühe Blüten kaputtgemacht – das wird die Ernte beeinträchtigen. Und unser Kampf gegen den größten Feind, den Frostspanner, hat noch gar nicht begonnen.“