Silvesterblasen vor der Stadtkirche: Ein kurzer Moment des Innehaltens

Langen - In einer immer schneller und unübersichtlicher werdenden Welt sehnen sich viele Menschen nach Ritualen. Ein solches ist das Silvesterblasen vor der Stadtkirche – ein letztes Treffen mit Freunden im alten Jahr, ein letztes Innehalten vor der Party zum Jahreswechsel. Von Markus Schaible

The same procedure as last year? The same procedure as every year! So wie „Dinner for One“ im Fernsehen für viele Menschen zu Silvester gehört, gehört das Silvesterblasen für viele Langener einfach zum Jahresausklang. Die einen kommen, um der Musik zu lauschen, die anderen, um Freunde und Bekannte am Vierröhrenbrunnen zu treffen – die meisten verbinden das Eine mit dem Anderen.

Der Ablauf ist, wie es sich für ein Ritual gehört, genau festgelegt: Kaum ist die Kirchturmglocke nach dem 17-Uhr-Läuten verstummt, setzen die Musiker des Orchestervereins ihre Instrumente an und lassen die Eurovisionsmelodie, also das Hauptthema aus dem Präludium des „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, erklingen. Rund um den Zeltpavillon neben dem Eingang der Stadtkirche stehen die Menschen dicht an dicht, lauschen Walzerklängen, Klassik und Musicalmelodien, die die Orchestermitglieder unter der Stabführung von Thomas Mischke intonieren.

Weiter unten, zum Brunnen hin, ändert sich die Klangkulisse. Die Musik ist nur noch im Hintergrund zu hören, es überwiegt das Gebabbel. In Grüppchen stehen die Langener zusammen, blicken aufs abgelaufene Jahr zurück und aufs kommende voraus – „Einen guten Rutsch“ sind die Worte, die wohl am häufigsten ausgesprochen werden.

Die Besucherzahl ist wieder vierstellig, allerdings gefühlt etwas geringer als in den Vorjahren. „Ich habe den Eindruck, dass es etwas ruhiger ist dieses Jahr“, sagt auch Walter Metzger, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV), der das Silvesterblasen bereits zum 26 Mal organisiert hat. Zwar nieselt oder regnet es nicht, aber die Luftfeuchtigkeit ist hoch – das mag den einen oder anderen abgehalten haben, nach draußen zu gehen. Zudem ist dank des VVV derzeit reichlich was geboten in Langen: Die Party zwische de Joahrn noch im alten Jahr, das Neujahrstreffen am Brezelstein – man kann eben nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein. Metzger ist trotzdem zufrieden: „Ich empfinde es wieder als sehr angenehm.“ Und die Schlangen am Getränkestand des Vereins, an dem alkoholfreier Punsch, Glühwein und – angesichts der nicht gerade kalten Temperaturen sehr gefragt – Sekt ausgeschenkt werden, zeigen dann doch, dass es allenfalls ein paar Dutzend Besucher weniger sind als sonst.