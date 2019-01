Mit rauschender Party hinein ins neue Jahr getanzt

Langen – Was gibt es Schöneres, als den Jahreswechsel in Gesellschaft von Freunden zu feiern? Die einen feiern im kleineren Kreis, laden sich Freunde nach Hause ein, andere besuchen gute Freunde – und dann gibt es noch solche, für die eine Silvesterparty nicht groß genug sein kann. Von Leo F. Postl

„Aber das Beste ist doch, dass man nach der Party ein sauberes Haus hat“, meint Ramona, die am Silvesterabend in die Stadthalle gekommen ist. Genau dies hat auch das Team des städtischen Fachdienstes Kultur erkannt und bietet seit vielen Jahren eine große Fete zum Jahreswechsel – mit wechselndem Konzept. „Wir beobachten immer, wie es läuft, fragen die Gäste und nehmen Anregungen auf, die an uns herangetragen werden“, erklärt Organisator Christian Staubach die ungebrochene Anziehungskraft. .

So wurde in den vergangenen beiden Jahren wieder was Neues ausprobiert und die Resonanz war durchweg positiv. „Wir haben die Sache gedreht: Das Buffet ins Foyer verlegt, dafür findet jetzt die Party im großen Saalbereich statt“, verweist Staubach auf das aktuelle Erfolgskonzept. So gibt es mehr Platz für die reinen Partygänger, die sich zudem eine bessere Atmosphäre gewünscht hatten. Wer will, kann sein Silvester-Menü „in Ruhe“, also ohne Party-Beats genießen, danach geht aber die Post so richtig ab. „Ja, das gefällt uns hier recht gut“, sagt Simon, der mit seiner Partnerin Justyna aus Erzhausen in die Stadthalle kam. „Leider ist bei uns in dieser Hinsicht wenig los, deshalb sind wir hier“, ergänzt Justyna.

Für beste Party-Stimmung im großen Saal sorgt wieder DJ Neelix alias Axel Schüller mit seiner bewährten Mischung aus „immergrünen“ Hits, aktuellen Titeln, aber auch Sonderwünschen aus dem Kreis der Gäste. „Ich habe von hier oben ja einen ganz guten Überblick, was die Altersstruktur der Tänzer betrifft, danach wähle ich dann schon mal grob die Mischung aus“, erklärt der erfahrene DJ.

Wie gut, dass der Stimmungsmacher keine Pause braucht und so für ununterbrochene Beats bis kurz vor Mitternacht sorgt. Dann wird gemeinsam das alte Jahr „ausgezählt“ und mit „Prosit Neujahr 2019“ das neue Jahr willkommen geheißen.