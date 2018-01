Sitzmöbel mit amüsanter Symbolik

Gut 25 Jahre ist es her, dass Stefan Kern sein Kunstwerk „Skulptur um Verteilerkasten“ am Wilhelm-Leuschner-Platz geschaffen hat. „Sitzt sich immer noch ganz gut“, kommentiert der Wahl-Hamburger, der dieser Tage mal wieder in Langen zu Gast war.

Langen - Am Leuschner-Platz stehen die Wahrzeichen: Stadtkirche und Vierröhrenbrunnen; als Standort der ehemaligen Gerichtslinde ist das Karree in der Altstadt geschichtsträchtig. Von Holger Borchard

Mittendrin findet sich freilich noch ein ganz anderes Objekt, das Passanten gemeinhin ignorieren: Die „Skulptur um Verteilerkasten“ hat Mitte der 1990er Jahre einen der wichtigsten deutschen Kunstpreise gewonnen. An der Nummer hat Stefan Kern auch nach einem Vierteljahrhundert noch seinen Spaß. Der 51-Jährige Wahl-Hamburger, der heute zur Garde der wichtigsten zeitgenössischen Künstler zählt (jüngst erst wurde er mit dem Edwin-Scharff-Preis der Stadt Hamburg ausgezeichnet), hat seinen Allerwertesten gemütlich auf der glatten Sitzfläche drapiert, auf der sonst so gut wie nie jemand Platz nimmt. Mit zufriedenem Lächeln erinnert er sich an Langen und die Anfänge seines künstlerischen Schaffens. Das Lächeln, das Augenzwinkernde ist von jeher Kerns Wegbegleiter auf seiner konsequenten Grenzwanderung zwischen Kunstwerk und der Frage: „Was soll das?“

Als der damalige Student der Frankfurter Städelschule vor ziemlich genau 25 Jahren seine erste Begegnung mit dem Leuschner-Platz hat, sind es keineswegs die Wahrzeichen, die ihn inspirieren, sondern das schnöde Verteilerkasten-Ensemble für Telekommunikation und Strom. Kern greift eine typisch-deutsche Tradition auf (nämlich die, einen Baum mit einer Rundbank zu versehen), rückt jedoch anstelle des Gehölzes den Verteilerkasten ins Zentrum. Ein Gleichnis – Symbolkritik an jener Macht, der es offenbar spielend gelingt, im öffentlichen Raum nach Belieben und baugenehmigungsfrei Verteilerkästen für Strom und Telekommunikation zu pflanzen. Die „Skulptur um Verteilerkasten“ konterkariert die Szenerie, ein Sitzmöbel mit Tiefsinn und Humor, gemeinhin ignoriert und ein doch ein Kunstwerk.

Das ungewöhnliche Langener Objekt entsteht 1993 im Rahmen eines von der Stadt Langen veranstalteten Bildhauersymposions (Verantwortlicher: Joachim Kolbe). „Aluminium lackiert“ ist der Baustoff, die Ausführung übernimmt die Firma Metallbau Behnisch. Um überhaupt realisiert zu werden, muss das Kunstwerk den peniblen Vorgaben der Arbeitsstättenrichtline der Deutschen Bundespost entsprechen – auch diese Hürde wird genommen und das fertige Werk gelangt schon bald über die Stadtgrenzen hinaus zu Ruhm.

Nicht irgendwer, sondern die damalige Creme de la Creme der deutschen Kunstszene um Kaspar König (damals Städelleiter, heute Museum Ludwig Köln) und Ex-Documenta-Chef Jan Huet zeichnet Kerns Skulptur 1995 mit dem „jungen westen“ aus – einem der ältesten und wichtigsten Kunstpreise der Bundesrepublik, vergeben von der Stadt Recklinghausen. Die Maler Emil Schumacher, Thomas Grochowiak, Heinrich Siepmann, Hans Werdehausen, Gustav Deppe und der Bildhauer Ernst Hermanns gründeten die Gruppe „junger westen“ 1948 in Recklinghausen mit der Absicht, den in der Zeit des Nationalsozialismus verlorenen Anschluss an die Kunst der Moderne wiederherzustellen. Die Gruppe löste sich 1962 auf. Ihren Namen trägt bis heute der von der Stadt Recklinghausen seit 1948 als Förderpreis vergebene, derzeit mit 10.000 Euro dotierte Kunstpreis „junger westen“.

Zehn Dinge, die jeder Hesse kennen sollte Zur Fotostrecke

Stefan Kern wiederum lebt heute in Hamburg. Mit feiner Ironie, lobt die Kritik, stellt er seine Arbeiten in den Grenzbereich von Kunst und Design, von reiner Ästhetik des Objekts und praktischer Verwendbarkeit. Die meisten seiner Objekte werden benutzt, aber: „Eigentlich ist das von meiner Seite bloß ein theoretisches Angebot, weil ich weder Möbel bauen noch einen Freizeitpark einrichten will.“ Dass der 51-Jährige in Begleitung seines Sohnes Ferdinand unlängst in Langen vorbeischaute, diente im Übrigen nicht allein dem Händeschütteln und Fachsimpeln mit Kulturfachdienstleiter Joachim Kolbe einschließlich Abstecher zum denkwürdigen Altstadt-Kunstwerk. Vielmehr hat Stefan Kern einen Entwurf für den Wettbewerb „Kunst vor Ort“ des Kreises Offenbach eingereicht, der Langen ein Luther-Kunstwerk für den Lutherplatz bescheren soll. Das hätte eigentlich schon voriges Jahr realisiert werden sollen, doch mangels überzeugender Entwürfe ist die Ausschreibungsfrist bis Ende 2017 verlängert worden.