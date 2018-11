Haushalt: Soziales Gefüge in Gefahr

Langen - Von wegen besinnliche Vorweihnachtszeit: Die Verwaltung hat eine Liste mit Einsparungen vorgelegt, die für die Bürger deutlich zu spüren sein werden. Allerdings nicht aus freien Stücken: Anders sei der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses zu einer dreiprozentigen Reduzierung der Fachbereichsbudgets nicht rechtskonform umzusetzen, betont der Bürgermeister. Von Markus Schaible

Die für 2019 bereits beschlossene Erhöhung der Grundsteuer B rückgängig gemacht, die Gewerbesteuer nicht erhöht: Diese Beschlüsse der Haushaltsplanberatungen haben dazu geführt, dass der ursprünglich erstmals seit Jahren wieder ganz leicht positive Haushaltsplanentwurf (12.000 Euro im Plus) doch wieder ins Minus rutscht – etwa 800.000 Euro fehlen, womit die Vorgaben der Aufsichtsbehörden nicht erfüllt wären. Um das zu kompensieren, hatte der Haupt- und Finanzausschuss auf Betreiben der SPD (die auch die Rücknahme der Steuererhöhung anstieß) beschlossen, dass die Budgets aller vier Fachbereiche um drei Prozent gekürzt werden sollen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit soll fachübergreifend möglich sein – doch dies ist nach Ansicht der Fachleute der Verwaltung rechtlich gar nicht möglich.

Werde der Beschluss im Parlament so gefasst, müsse er Widerspruch einlegen, so Bürgermeister Frieder Gebhardt (SPD), der keinen Hehl daraus macht, dass er die Rücknahme der bereits beschlossenen Steuererhöhung als „gravierenden Fehler“ ansieht. Zwar sei die gestaltende Kraft laut Gemeindeordnung eigentlich das Parlament und die Verwaltung lediglich das ausführende Instrument – weil die Politiker jedoch nicht festlegen wollten, wo genau gespart werde, sehe er sich zu einem Kompromissvorschlag verpflichtet. Da aber die Verwaltung das Sparen in den vergangenen Jahren schon immer sehr ernst genommen habe, gehe es nun daran, das Leistungsangebot deutlich zu reduzieren. „Dabei waren wir uns bislang immer einig, dass wir die Stadt nicht kaputtsparen wollen“, klagt Gebhardt.

Drei Prozent erscheine bei einem Haushaltsvolumen von gut 100 Millionen Euro vielleicht nicht viel – es müsse aber berücksichtigt werden, dass rund die Hälfte aller Ausgaben indisponibel sind und demzufolge nicht gekürzt werden können, wie beispielsweise Kreisumlage, Gehälter, Versicherungsbeiträge. Demzufolge müsse an anderer Stelle deutlich mehr gespart werden. Und da die einzelnen Fachbereiche finanziell sehr unterschiedlich ausgestattet sind, mache es sich auch entsprechend ungleich stark bemerkbar. Das habe beispielsweise zur Folge, dass soziale Einrichtungen von teilweise drastischen Kürzungen betroffen seien, Sport- und Kulturvereine aber nicht – weil sie zu unterschiedlichen Fachbereichen zählen. „Da kommen wir dann ganz schnell in eine Gerechtigkeitsdiskussion“, sagt Gebhardt.

Millionäre verraten: Mit diesen fünf Tipps werden Sie reich Zur Fotostrecke

Da die dreiprozentige Kürzung in der Summe 1,6 Millionen ausmache, kommendes Jahr aber nur 800.000 Euro fehlen, hat die Verwaltung die Sparliste in zwei Teile geteilt – auf Teil B finden sich Einschnitte, die „richtig bitter vor allem für das soziale Gefüge in unserer Stadt sind“, so Gebhardt. Auf diese könne aber kommendes Jahr noch verzichtet werden, um das Loch zu stopfen. Anders sehe es in den Folgejahren aus. Da könne der Haushaltsausgleich nur erreicht werden, wenn die komplette Liste umgesetzt werde – oder aber die Politik andere Bereiche benenne, in denen Geld gespart werden solle. Wobei immer zu berücksichtigen sei, dass sich dann auch die anderen Annahmen aus dem Etat wie die Höhe der Steuereinnahmen und der Kreisumlage bewahrheiten müssten, was bereits heute in Frage gestellt werden müsse, so Gebhardt.