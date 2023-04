Spatenstich für Erweiterungsbau der Pittler ProRegion Berufsausbildung

Von: Manuel Schubert

Griffen zum Spaten (von links): Erster Stadtrat Stefan Löbig, Landrat Oliver Quilling, Michael Müller (Stiftung ProRegion der Fraport AG), Bürgermeister Jan Werner, Alexander Horn (LIG Bau), PBA-Geschäftsführer Thomas Keil, Landtagsabgeordneter Hartmut Honka, Imad Abdelfatah (LIG Bau) und Stadtwerke-Chef Uwe Linder. © Strohfeldt

Es ist eine Investition in die Fachkräfte der Zukunft: Der Neubau der Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (PBA) in Langen soll Platz für 100 weitere Azubis schaffen.

Langen – Die Gäste müssen gegen einigen Lärm anreden. Denn wenngleich der symbolische Spatenstich für den Erweiterungsbau der Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH (PBA) erst jetzt erfolgt, sind auf der Baustelle an der Siemensstraße die Arbeiten schon seit anderthalb Monaten in vollem Gange. Die beiden Baggerfahrer lassen sich jedenfalls am Donnerstagvormittag von den Herren in den Anzügen nicht beirren und schaufeln Kelle um Kelle Sand in einen roten Kipplader. Eine stattliche Grube haben sie bereits ausgehoben.

Mehr als 100 Azubis stehen ringsum und schauen zu, als Vertreter von Stadt und Kreis, vom ausführenden Generalunternehmen, der Langener LIG Bau GmbH, und von der Stiftung ProRegion der Fraport AG – neben der Stadt Langen zweiter Träger der PBA-Gesellschaft – die Spaten schwingen. Rund 500 junge Menschen werden zurzeit bei der Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH aufs Arbeitsleben vorbereitet, bald werden es noch mehr – denn das neue, dritte Gebäude soll Platz für 100 weitere Azubis schaffen.

Die PBA ist einer der innovativsten Betriebe der Region.

„Wir können hier zusätzliche Synergien nutzen“, ruft PBA-Geschäftsführer Thomas Keil durch das Brummen der Bagger. Nicht nur, weil auf den zusätzlichen 3 900 Quadratmetern Hallen- und Schulungsfläche künftig alle fünf Elektroberufe vereint werden, die bislang auf verschiedene Gebäude verteilt sind. Sondern auch, da so die bisherige Darmstädter Niederlassung der PBA in den Campus Langen integriert werden kann. „Für die Ausbilder wird sich dadurch personaltechnisch einiges entspannen“, hofft Keil. Ist der Erweiterungsbau einmal fertig, stehen der PBA insgesamt rund 11 000 Quadratmeter für duale Berufsausbildung, Studiengänge und Erwachsenenschulungen im gewerblichen Bereich zur Verfügung.

„Die PBA nimmt eine tolle Entwicklung“, findet Michael Müller von der Stiftung ProRegion der Fraport AG, die seit 2006 an dem Langener Aus- und Weiterbildungszentrum beteiligt ist. „Es scheint, als hätten wir damals den richtigen Impuls gegeben. Heute sind wir als Fraport nur noch eines von vielen Unternehmen, das hier ausbilden lässt – es werden immer mehr“, so Müller, der von der Wichtigkeit des Neubaus überzeugt ist: „Wenn wir unsere dringend benötigten Fachkräfte entwickeln wollen, müssen wir auch investieren.“

Seit anderthalb Monaten heben Bagger die Grube für das neue Gebäude aus. Neben einem Ausbildungs- und Schulungstrakt wird es über eine doppelstöckige Halle, Übernachtungszimmer und eine Tiefgarage verfügen. © Strohfeldt

Bürgermeister Jan Werner lobt ebenfalls die „verdammt gute Mannschaft“ der PBA und freut sich über den Anblick der vielen jungen Menschen: „Das ist ein ganz starkes Zeichen, dass Sie alle Ja zur Ausbildung sagen.“ Werner dankt auch noch mal den Stadtverordneten für den einstimmigen Beschluss pro Erweiterungsbau. Dies zeige, „welche Wertschätzung Pittler immer noch in der Stadtgesellschaft genießt“. Landrat Oliver Quilling (CDU) findet gar, die PBA sei „einer der innovativsten Betriebe der Region“.

Dazu soll der 6,1 Millionen Euro teure Erweiterungsbau, den die PBA übrigens komplett selbst finanziert, weiter beitragen. Neben einem Ausbildungs- und Schulungstrakt ist eine doppelstöckige Halle vorgesehen. Auch weitere Übernachtungszimmer für Azubis und Schulungsteilnehmer sowie eine Tiefgarage sind vorgesehen. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für Sommer 2024 geplant – pünktlich zum Ausbildungsbeginn.

Die Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH lehrt 15 verschiedene Berufe aus den vier Fachbereichen „Metall“, „Elektro“, „Kältetechnik / Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ sowie „Facility Management“. Dieses breite Angebot schätzen immer mehr Unternehmen aus der Region: Zu den neusten Partnern gehören die Deutsche Bundesbank, drei verschiedene Betreiber von Rechenzentren und die SPIE SAG aus Langen, für die die PBA künftig 16 Fachkräfte für Metalltechnik ausbilden wird, wie Keil verrät. (Manuel Schubert)