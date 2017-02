Dreibeiniger Wirbelwind: Spenden retteten Welpen das Leben

Langen - „Hades hofft nach Unfall auf Spender“ – so stand es in unserer Zeitung Ende November 2015 zu lesen. Der Husky-Mix-Welpe war nach einem Unfall in der Tierklinik Egelsbach abgegeben worden – sein Besitzer konnte die Operationskosten nicht bezahlen. Von Jacqueline Carrillo

Heute hat Buddy, wie er mittlerweile heißt, nur noch drei Beine, aber eine neue, liebevolle Familie. Lange Zeit konnte sich der anderthalb Jahre alte Vierbeiner vor Schmerzen nicht mehr rühren. Mittlerweile jedoch tobt er munter umher und genießt sein schmerzfreies Leben. Da das Herrchen des Welpen die Kosten für die Operation des gebrochenen rechten Oberschenkelknochens nicht aufbringen konnten, schaltete sich der Verein Tierheim Dreieich ein und bat Tierfreunde mit Herz um Spenden. Der Aufruf (unter anderem in unserer Zeitung) war überaus erfolgreich. Zudem durfte sich der Kleine über eine Familie freuen, die ihn bei sich aufnahm.

Allerdings war mit der Operation seine Leidensgeschichte noch nicht beendet: Denn der Bruch verheilte einfach nicht; das rechte Bein musste Anfang Januar 2017 amputiert werden. Dennoch – heute ist Buddy wieder ein fröhlicher, agiler Hund: „Aufgrund seiner Verletzung konnte er eine sehr lange Zeit nicht mehr aus dem Haus gehen. Er vermisste den Kontakt zu anderen Hunden und sehnte sich danach, wieder draußen herum zu tollen“, erzählt Besitzerin Vanessa Heil.

„Als er nach der Amputation wieder auf die Straßen konnte, war er ganz fasziniert von seiner Umwelt und ist überall hingerannt", sagt die 17-Jährige Schülerin, während sich Buddy hechelnd an ihr Bein schmiegt. „Der Kleine ist inzwischen fit wie ein Turnschuh. Wenn ich da an die Worte von Bekannten zurückdenke, die uns geraten haben, ihn einzuschläfern, bin ich wirklich froh, dass wir es nicht getan haben. Ab und an müssen wir noch zum Arzt, da Rückenprobleme durch den Verlust eines Beines nicht zu vermeiden sind. Aber ansonsten ist Buddy kerngesund", fügt Vanessa hinzu. Neben der finanziellen Unterstützung standen sowohl der Verein Tierheim Dreieich als auch die Tierklinik Egelsbach der Familie Heil jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.