Spielerisch Vereine kennenlernen

Früh übt sich, wer später einmal beim Kraftsportverein Langen schwere Gewichte in die Höhe drücken will.

Ob vom Wasser aufs Land oder vom Sport zur Musik – bei der sechsten Auflage des Langener Jugendtages war für jeden von Klein bis Groß etwas geboten. 15 Vereine präsentierten sich und ließen die Kinder und Jugendlichen gleich alles ausprobieren.

Langen – Alle zwei Jahre organisiert die städtische Jugendkoordinationsstelle das Event im Langener Freibad, bei dem Kinder und Jugendliche mit Sport, Spiel und Spaß die Angebote in Langen kennenlernen können. Ob bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, bei der Schützengesellschaft, dem Blasorchester oder dem Handballverein – überall gibt es Mitmachstationen und Interessantes zu entdecken.

„Wir möchten so viele Vereine wie möglich vorstellen und die Kinder gleich mitmachen lassen“, erklärt Brian Perilla, Bundesfreiwilligendienstler im Langener Jugendzentrum. „Dafür kriegt jeder einen Laufzettel und holt sich bei allen Vereinen einen Stempel – natürlich erst, nachdem die Station absolviert wurde.“ Wer am Ende bei so vielen Stationen wie möglich war und fleißig Abzeichen gesammelt hat, kann sich einen Preis abholen. Nach diesem System laufen am Samstag viele Teilnehmer durch das Freizeit- und Familienbad und lernen die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements oder verschiedene Sportvereine aus Langen kennen.

Beim Judo-Verein können Kinder bereits ab vier Jahren aktiv werden. Jürgen Thome zeigt bei einigen Vorführungen an diesem Tag sein Können: „Wir stellen hier verschiedene Fallübungen nach und zeigen einfache Würfe, wo wirklich jeder mitmachen kann.“ Einige Meter weiter auf dem Sandplatz hört man schon von Weitem: „Das muss doch einen Sieben-Meter geben!“ oder „Freiwurf!“. Dort ist die D-Jugend der HSG Langen aktiv und spielt mit vielen begeisterten Kindern Beachhandball – der Hotspot des Tages. Da kochen bei dem Einen oder Anderen auch die Emotionen hoch. Nach dem Abpfiff der kurzen Partie kommt die kleine Pia Brause rufend zu ihrem Papa Thilo: „Das hat richtig viel Spaß gemacht! Das Tauchen im Schwimmbecken vorhin war aber auch super.“ Und auch der Vater freut sich: „Wir probieren hier alles aus, denn das Event ist wirklich super – das kann es ruhig öfter geben!“

Das Jugendrotkreuz hat sich ein Fahrzeug mitgebracht und zeigt den Besuchern, wie jeder Erste Hilfe leisten kann. Auch die Kollegen der Jugendfeuerwehr wollten eigentlich mit einem Feuerwehrauto vor der Eingangspforte stehen. Ein Tisch voller Equipment und eine Hand voll Jungretter sind zwar da, aber kein Auto. „Unser Löschfahrzeug ist vor einigen Minuten zu einem Einsatz alarmiert worden. Später kommt es aber hoffentlich wieder“, sagt Nick Naujoks von der JFLA. Trotzdem gibt es dort viel zu erfahren: Während am Nebentisch die Ausrüstung erklärt wird, probiert sich Annika Harder als Feuerwehrfrau und macht bei der Challenge mit, einen Schlauch zwischen zwei Pylonen auszurollen. Mit einem gekonnten Schwung trifft sie das Ziel und kann sich dafür einen Stempel abholen. „Wer sich auch als Feuerwehrmann beweisen will, kann ab einem Alter von zehn Jahren bei uns mitmachen“, berichtet Naujoks. Wem das zu spät ist, der kann bereits ab sechs Jahren bei der Kinderfeuerwehr anheuern.

Am anderen Ende der Anlage liegt Frieda Ewerdwalbesloh auf dem Boden und versucht, mit einem Lichtgewehr die Scheiben am Schießstand zu treffen. Konzentriert blickt sie durch das Okular und meint schließlich: „Das hat Spaß gemacht“, auch wenn leider kein Treffer dabei war. Dann macht sie sich auf den Weg ins kühle Nass.

VON MORITZ KEGLER