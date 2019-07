Initiative gegen Müllmassen auf dem Frankfurt City Triathlon 

Der Frankfurt City Triathlon feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Die Ausdauersportart wird immer beliebter.

Langen – Nach dem Ironman ist vor dem Frankfurt City Triathlon: Dass die Ausdauersportart mit ihren drei direkt hintereinander zu absolvierenden Disziplinen immer populärer wird, zeigt sich unter anderem daran, dass die auch für Breitensportler ausgelegte Variante in diesem Jahr ihre zehnte Auflage feiert. Start am Sonntag, 4. August, ist wieder im Waldsee.

„Alle 2800 Startplätze sind ausgebucht“, freut sich Annette Gasper, Geschäftsführerin des Veranstalters Eventpower GmbH (Darmstadt). Das war nicht immer so: In den Anfangsjahren konnten Sportler immer noch vor Ort ihren Startplatz buchen. Da es immer einen gewissen „Schwund“ (Verletzung, Krankheit etc.) gibt, rechnet Gasper letztlich mit etwa 2500 Athleten, die ab 6.30 Uhr in den See gehen.

Unterschiedliche Ansprüche

Auch wer sich langsam an die Trendsportart herantasten möchte, hat dazu beim Frankfurt City Triathlon Gelegenheit. Denn dabei wird in vier Wettkampfklassen mit unterschiedlicher Schwierigkeit angetreten.

In der Jedermann-Klasse gilt es, 400 Meter Schwimmstrecke, zwölf Kilometer Radweg und einen Fünf-Kilometer-Lauf hinter sich zu bringen. Die Streckenlänge in der Kategorie Sprint bietet sich für ambitionierte Anfänger an. Auf 750 Meter im Wasser folgen 28 Radkilometer und fünf Kilometer Endspurt. Noch etwas mehr darf es bei der olympischen Strecke sein: 1,5 Kilometer Schwimmen, 45 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen müssen dabei durchgezogen werden. Profis und Erfahrene nehmen die Mitteldistanz in Angriff (1,5 Kilometer/45 Kilometer/zehn Kilometer). Wer sich noch nicht alle Disziplinen zutraut, kann in allen Wettkampfklassen als Staffel antreten.

Für Freizeitsportler und Profis

„Der Frankfurt City Triathlon ist ein Wettkampf für alle, die sich fit fühlen – egal ob Freizeitsportler oder Profi“, sagt Gasper. Zum Zehnjährigen hat die Organisatorin einen neuen Schwerpunkt gesetzt: „Eine Großveranstaltung verbraucht eine Menge Material. Bei mehreren hundert bis tausend Teilnehmern fällt uns als Veranstalter immer wieder auf, wie viel Müll dabei an nur einem einzigen Tag produziert wird. Dagegen möchten wir etwas tun“, berichtet die Organisatorin. Alle, die beim Rennen mitmachen, können in diesem Jahr erstmals einen wiederverwertbaren Trinkbecher erwerben. Der neongrüne Silikonbecher mit der Aufschrift „gogreen“ kostet fünf Euro, lässt sich auf ein sehr kleines Packmaß zusammenquetschen und passt so in jeden Laufgurt oder in den Socken. An eigens eingerichteten Stationen an der Strecke kann das flexible Gefäß aufgefüllt werden. „Natürlich können die Cups bei jedem Event erneut mitgebracht werden“, erklärt Gasper. „Unser Ziel ist es, die wiederverwendbaren Becher für die Zukunft zu etablieren und vielleicht auch andere Veranstalter langfristig davon zu begeistern, um Müll zu vermeiden.“ Die Resonanz auf das Projekt sei bisher sehr positiv.

Zahlreiche bekannte Namen

Zum Geburtstagsrennen haben sich auch zahlreiche bekannte Namen angemeldet. Mit dabei: Szene-Blogger Niclas Bock, Lukas Woit (Dritter beim Ironman 70.3 Kraichgau und Gewinner des 70.3 Ironman Luxemburg), Sean Donnelly (der Schwimmtrainer von Triathlon-Star Patrick Lange und Zweiter 2018 auf der Mitteldistanz), die „Königin der Zeil“ Natascha Schmidt (viermalige Siegerin der olympischen Distanz in Frankfurt) und Julia Ertmer, die aktuelle Titelverteidigerin auf der Mitteldistanz.

Spannend wird auch das Duell der beiden führenden Damen in der „Frankfurt Hero“-Wertung, die vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde. „Wer es beim Mainova Halbmarathon, der Skoda Velo Tour, dem Radrennen am 1. Mai und beim Frankfurt City Triathlon durchs Ziel schafft, darf sich Frankfurt Hero nennen und wird bei einer Gala im September geehrt“, erklärt Annette Gasper. „Die Spitzenreiterinnen Verena Repp und Nadine Hunzinger liegen in der heldenhaften Gesamtwertung nur 29 Sekunden auseinander und werden den Kampf um die Krone beim City Triathlon austragen.“

ble