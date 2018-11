Sportliches Können in neun Sparten

Langen - Wenn ein Großverein wie der TV Langen seine Besten ehrt, gibt es reichlich Hände zu schütteln, Urkunden zu überreichen etc. Von Holger Borchard

Am Wochenende war es für dieses Jahr und damit für die vorige Saison wieder soweit: Gleich an zwei Tagen hintereinander durften Groß und Klein Ehrungen für ihre sportlichen Erfolge in Empfang nehmen.

Lang ist die Liste der zu Ehrenden: Im Rahmen einer Abendveranstaltung fand am Freitag zunächst die festliche Übergabe der Ehrenurkunden und Ehrennadeln durch den TVL-Präsidenten Jan Werner und die jeweilige Abteilungsleitung an die erwachsenen Sportler sowie tags darauf verhinderte Jugendliche statt. Der zweite Teil in Form einer Nachmittagsveranstaltung war am Samstag den jüngeren Aktiven des TVL vorbehalten. Während es abends bei den Erwachsenen ein Rahmenprogramm mit Showeinlagen der Abteilung Rhythmische Gymnastik und Tanz sowie der Kunstturner nebst Umtrunk gab, wurde für die Kinder und Jugendlichen am Rande der Ehrung ein Tobe-Parcours aufgebaut. Zur Stärkung gab es Waffeln und Kinderpunsch, ehe die wohlverdienten Urkunden überreicht wurden.

Zur Auszeichnung gebeten wurden Aktive aus den neun Abteilungen Basketball, Faustball, Fechten, Handball, Kunstturnen, Leichtathletik, Rhythmische Gymnastik und Tanz, Trampolin sowie Wassersport.

Die Basketballer stellten wiederum mehrere Nationalspieler und -spielerinnen (Svenja Greunke, Stephanie Wagner) sowie in Thomas Arnold (Ü 55) und Rainer Greunke (Ü 60) sogar zwei mit Silbermedaillen dekorierte WM-Teilnehmer. Das Herren-Nationalteam mit Robin Benzing als Kapitän hat sich für die WM 2019 in China qualifiziert.

Die Fechter um Vize-Hessenmeisterin Leila Salim haben es bei den Landesmeisterschaften oder Ranglisten aufs Podest geschafft, die Kunstturner um Andreas Eich (4. deutsche Seniorenmeisterschaft) und Tobias Künstler (2. Plätze bei hessischer und deutscher Seniorenmeisterschaft, 1. der hessischen Mehrkampfmeisterschaften Ü 30) zeigten auf Gau-, Landes- und Regionalebene hervorragende Leistungen, gerade auch in den Damen- und Mädchenmannschaften.

Die Leichtathleten glänzten auf Kreis und Regio-Ebene und haben mit Daniel Regenfuß einen Vizeeuropameister im 200-Meter-Sprint in ihren Reihen. Den Schwung der Jugend repräsentierte die Handballabteilung – die E-und C-Jungen warfen sich zu den Meistertiteln der Bezirksliga A und Bezirksliga.

Aus der Faustballabteilung machten in der zurückliegenden Saison die Damen auf sich aufmerksam. So starteten Maren Schlegler und Julia Mack mit dem Team des TuS Rot-Weiß Koblenz beim Masters World Cup in Vöcklabruck und kehrten mit Silbermedaillen zurück. Ferner qualifizierte sich die erste Damenmannschaft in der Besetzung Schlegler, Mack, Hannah Zang, Nicole Reiter, Lisa-Maria Ackermann, Yasmin Yasin, Luisa Engeldinger und Isabell Lehrian (Trainer Oliver Kohm, Arthur Linkert) 2017/18 für die Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga.

Aus der Riege der Trampolinsportler erhielt womöglich ein Großer von morgen verdienten Beifall. Der D-Jugendliche Kevin Keczmer wurde Gaumeister; seine Trainer sind Elisa Wendland und Andreas Elger.

Aus der Wassersportabteilung wurden für besondere Erfolge in 2018 Laura Boll, Helen Elendt, Paula Gronau, Victoria Heigl, Jerome Kiefer, Aliki Kostogiannis, Peer Luc Möller, Luisa Vorländer und Ye Kai Yang geehrt. Mit Anke Rubien und Sabine Vachenauer stellten die Wassersportlerinnen auch zwei EM-Teilnehmerinnen – ihr Reiseziel war Slowenien.

Die Damen der Abteilung Rhythmische Gymnastik und Tanz sorgten nicht nur wieder für Showeinlagen im Rahmenprogramm, sondern stellten wie üblich auch eine der größeren Gruppen bei den Auszeichnungen. Abermals durfte Präsident Werner Gaumeisterinnen zu Einzeltiteln (Clara Kraemer, Rebekka Fleiss) beziehungsweise Teamerfolgen (K 8 – Lisa Marie Hoch, Julia Kretschmer, Emilia Fleiss, Gianna Tarulli, Lotta Pruss; Trainerinnen Amelie Einfeldt, Kristin Schneider) gratulieren. Alicia Schubert wurde Vizehessenmeisterin. Juliane Weis gelang die Qualifikation für den Deutschland-Cup, den sie als hervorragende Siebte beendete. Hessische Nachwuchsmeisterinnen U 12 und jünger dürfen sich Emma Derieth, Inga Stein, Lillian Ackermann, Larica Tarulli, Nassma Tammaoui, Charlotte Klages, Alexandra Machold, Helena Krez, Zoe Mayer, Marlene Graf, Anastasia Jagodic, Sofia Pacifico und Clara Kraemer nennen. Hessenmeisterinnen und DM-Dritte in Gymnastik und Tanz der U 18 wurden Kaja Hunsicker, Laura Väth, Alicia Schubert, Juliane Weis, Lisa Weubel, Amelie Einfeldt, Selina Neubecker und Katrin Schlöder.