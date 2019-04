Sprachförderung mit Blick für Interkulturelles

Sie haben sich seit Herbst 2017 fortgebildet: Das Team der Kindertagesstätte Nordlicht um Sabine Callies hat in einer vom Kreis organisierten Schulung alles Wichtige zur Sprachförderung gelernt – auch in Hinblick auf unterschiedliche kulturelle und religiöse Hintergründe der Kinder. Mit ihren Zertifikaten sind die Erzieher nun Vorreiter im Kreis.

Zwei Jahre lang haben sie sich fortgebildet, nun konnten 17 Erzieherinnen und ein Erzieher der Kita Nordlicht ihre Urkunden entgegennehmen: Sie sind nun fortgebildet, um die Sprachförderung von Kindern zu unterstützen.

Langen – „Sprachbildung, Mehrsprachigkeit und Vielfalt im pädagogischen Alltag“ heißt die Fortbildungsreihe des Kreises, die an der Langener Kita als eine der ersten drei Einrichtungen überhaupt umgesetzt wurde.

In fünf Modulen à zwei Tage hat das Langener Erzieher-Team das Handwerkszeug erlernt, um seinen Schützlingen bei der Sprachentwicklung und -bildung zu helfen. Im Kern geht es darum, die Mädchen und Jungen – von denen etliche Migrationshintergrund haben – von Anfang an bestmöglich beim Deutschlernen zu unterstützen. In den Fortbildungen lernten die Erzieher, wie sie Sprachanlässe schaffen, auch durch Spiele und Materialien, aber auch, wie sie Sprachstörungen der Kinder erkennen.

Großen Raum in der Schulung nahm auch die interkulturelle und -religiöse Bildung ein, denn es geht im Kitaalltag nicht nur um das Deutschlernen, sondern auch darum, die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Kinder zu berücksichtigen. So werden inhaltlich Weihnachten und das muslimische Zuckerfest behandelt – um auch voneinander zu lernen. „Für uns ist es wichtig, den kulturellen Hintergrund der Kinder zu verstehen, um optimal auf sie eingehen zu können“, sagt die Kitaleiterin Sabine Callies. Diese Themen in der Gruppe zu reflektieren und praxisnahe Anregungen zu bekommen, habe ihrem Team sehr geholfen.

Im Oktober 2017 haben die 18 Langener Pädagogen mit der Schulung in Einzel- und Teamfortbildungen begonnen, die das Integrationsbüro und die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen des Kreises Offenbach pro Jahr drei Kitas kostenlos ermöglicht. Der Kreis fördert die Sprachförder-Projekte in den Kommunen aktuell mit knapp 60 000 Euro. „Die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas stehen vor großen Herausforderungen, denn der Anteil der Kinder, die bei ihrer Sprachentwicklung und -bildung verstärkt Unterstützung benötigen, steigt – egal ob sie aus Familien mit oder ohne Migrationserfahrung kommen“, erklärte Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger, die gemeinsam mit Erstem Stadtrat Stefan Löbig die Urkunden an die Erzieher der Kita Nordlicht verteilte.

In den multikulturellen Kreiskommunen werden viele Sprachen gesprochen. „Umso wichtiger ist eine gezielte Förderung der Kompetenzen in unserer gemeinsamen Sprache Deutsch, die in den Kindertagesstätten zum festen Bestandteil des pädagogischen Konzeptes gehört“, sagte Jäger. Über das Thema Integration werde viel geredet, „hier wird sie gelebt“, freute sich die Kreisbeigeordnete. Denn Integration fange bei Sprache an. Gleichzeitig tauschen sich viele Eltern zu wenig mit ihren Kindern aus, meint Jäger. „Sprachförderung ist eine der Erziehungsaufgaben, die zuhause zu kurz kommen, und die Eltern oft bei Ihnen abladen“, sagte sie zum Kitateam. Zudem sollen die Erzieher weitere Sprachen, die die Kinder sprechen, wertschätzen. Mehrsprachigkeit sei eine Bereicherung – gutes Deutsch aber eine wichtige Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe. Auch Erster Stadtrat Löbig betonte die Wichtigkeit des Weiterbildungprogramms. „Die Sprachförderung ist ein zentraler Baustein in der pädagogischen Ausrichtung unserer Kitas“, so der Sozialdezernent.

Von Julia Radgen