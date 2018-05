Mit der Stadt wächst der Bedarf an Kita-Plätzen

Langen - Die Stadt Langen ist als Wohnort beliebt – besonders bei jungen Familien. Der über die vergangenen Jahre stetige Zuzug auf derzeit knapp 38.000 Einwohner bringt deshalb einen steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen mit sich.

Wie dieser Herausforderung zu begegnen ist, skizziert der städtische Fachdienst Kinderbetreuung in seinem druckfrischen Bedarfs- und Entwicklungsplan.

Das Papier enthält einen Rückblick auf die Platzentwicklung im vergangenen Jahr und listet aktuelle Bevölkerungszahlen und Bedarfsprognosen für Krippen-, Hort- und Kita-Plätze auf. Auch konkrete Vorschläge, wie das Betreuungsangebot weiterentwickelt werden kann, finden sich in der Ausarbeitung. Hintergrund für die regelmäßige Aufbereitung des Zahlenwerks ist das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, das einen solchen Bedarfs- und Entwicklungsplan von den Kommunen fordert.

Insgesamt 2337 Betreuungsplätze hat die Stadt Langen zurzeit im Angebot. 281 davon stehen für Krippenkinder unter Drei zur Verfügung (davon 40 bei Tagespflegepersonen). 1272 Mädchen und Jungen zwischen drei und sechs Jahren werden in den Einrichtungen der Stadt, der freien oder kirchlichen Träger umsorgt. Die Fördervereine der Schulen und die stadteigenen Hortplätze können Kapazitäten für 784 Schüler im Alter von sieben bis zehn vorweisen. In Relation zur Bevölkerung der Sterzbachstadt bedeutet das: Knapp 34 Prozent der Ein- bis Dreijährigen, 92 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen und 57 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen kann ein Betreuungsplatz angeboten werden.

Bürgermeister Frieder Gebhardt sieht die Kinderbetreuung der Stadt trotz der Anzahl der Kinder auf der Voranmeldeliste „insgesamt gut aufgestellt“, weiß aber um den dringenden Handlungsbedarf aufgrund der hohen Platznachfrage. „Die Schwierigkeiten beim Ausbau der Betreuungskapazitäten sehen wir zum einen bei den mittlerweile sehr knappen Bau- und Entwicklungsflächen, zum anderen in der nicht ausgeglichenen Finanzlage der Stadt“, sagt der Rathauschef. Zudem sei es weiterhin eine große Herausforderung, gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte zu finden.

In naher Zukunft werde sich die Situation im U3- und Ü3-Bereich verbessern. Durch die Erweiterung der Kita Sonnenschein (Ohmstraße) und den Neubau der Kita der Arbeiterwohlfahrt an der Frankfurter Straße können ab Herbst 2019 voraussichtlich 98 Ü3- und 48 Krippenkinder zusätzlich untergebracht werden. Zwei ganz neue Kitas sollen im Neubaugebiet Liebigstraße entstehen. Durch den Umzug der Kita „Haus Bullerbü“ im Belzborn und die Vergrößerung der Einrichtung der Martin-Luther-Gemeinde waren 2017 bereits 48 zusätzliche Krippen- und neun neue Kita-Plätze entstanden.

So können Eltern das kindliche Selbstbewusstsein stärken Zur Fotostrecke

Laut Bedarfs- und Entwicklungsplan überlegen Constantin Strelow Castillo, Fachbereichsleiter für Soziales und Bildung, und sein Team, wie das Angebot der freien Träger mit Unterstützung der Stadt weiter verbessert werden kann. „Die Erfüllung des Rechtsanspruchs in der Krippen- und Kita-Betreuung erfordert unsere volle Aufmerksamkeit“, erläutert Strelow Castillo. Bei der Schulkinderbetreuung sei eine enge Kooperation zwischen der Stadt und dem Kreis Offenbach nötig. Ein Ausbau der städtischen Hortplätze für Grundschüler ist nicht vorgesehen. Stattdessen sollen Initiativen zum weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten an den Grundschulen oder in schulnahen Räumlichkeiten gefördert werden. (ble)

Rubriklistenbild: © picture alliance / Christian Charisius/dpa