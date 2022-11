Stadtbücherei Langen: Boom dank Inflation

Von: Manuel Schubert

Zurücklehnen und schmökern: Auch Kinder kommen gern in die Stadtbücherei Langen. © Stadt

In der Stadtbücherei Langen liegt Ausleihen wieder voll im Trend - denn das ist billiger und nachhaltiger als Kaufen. Auch als ruhiger Lernort ist die Bibliothek beliebt.

Langen – Lavinia und Ana sitzen im Untergeschoss der Stadtbücherei vor einem Tablet. Ihre Smartphones haben die beiden 18-jährigen Schülerinnen griffbereit, dazu mehrere Bücher in einem Tragekorb. „Wir lernen gerade für Klausuren: Politik und Englisch“, sagt Lavinia. Ausleihen müssen sie hier nichts, alles nötige Material haben sie in ihren Schulbüchern oder auf dem Tablet.

Allein das kostenlose WLAN nutzen die beiden. Die Schülerinnen sind typisch für den Alltag der Stadtbücherei. Das weiß auch Leiter Thomas Mertin: „Wir werden sehr stark als Lernort genutzt. Man muss nur einen Tisch mit Stühlen hinstellen – und schon ist er besetzt.“ Es gebe Tage, da seien alle Arbeitsplätze belegt. Studierende, Abiturienten und Schüler der Mittelstufe nutzen mittlerweile intensiv die Bücherei.

In Sachen Corona ist wieder ein entspannter Alltag eingetreten. Desinfektionsmittel und Plexiglasscheiben an der Ausleihe erinnern daran, dass die Pandemie noch ein Thema ist. Doch der Betrieb ist wieder voll im Gange. „Die Menschen kommen zurück“, sagt Mertin. „Es ist wichtig, dass man unsere Angebote wieder ohne Einschränkungen nutzen kann.“

Auch Erwachsene bevölkern in großer Zahl die Bücherei. Die 84-jährige Eliane Wohlfart sitzt im Zeitschriftenbereich, vor ihr liegen mehrere Magazine. „Momentan bin ich öfter hier, zwei drei Mal in der Woche“, sagt sie. „Ich lese die Langener Zeitung und Zeitschriften wie Écoute oder den Spiegel.“ Schon als Kind sei sie gerne in die Bücherei gegangen. „Hier lenke ich mich ab, lese Romane und Biografien.“

Auch bei der Ausleihe brummt es wieder. „Beliebt sind natürlich Krimis, aber auch historische Familiengeschichten mit Frauen im Zentrum der Geschichte“, verrät Bücherei-Leiter Mertin. Ebenso Kinder- und Jugendbücher würden sehr viel ausgeliehen. Größter Renner sei die lustige Kinderbuchreihe „Gregs Tagebuch“. Im Grundschulalter kämen gerade Fantasy-Themen gut an. Ältere Kinder fragten wieder stärker Mangas, also aus Japan stammende Comics, nach.

Stadtbücherei Langen: Tonie-Figuren sind der Renner

Die fortschreitende Digitalisierung gehört zum Tagesgeschäft einer modernen Bücherei. „Die Nachfrage an CDs und DVDs geht zurück. Heute möchte keiner mehr eine DVD-Sammlung bei sich im Wohnzimmer haben“, erklärt Mertin. Stattdessen setzt er auf neue Schwerpunkte, hat nun Konsolenspiele und Tonies im Verleih. Tonies sind kleine, bunte Kinderbuch-Figuren, manche davon Comic-Charaktere. Mit deren Hilfe lassen sich von einem Gerät Hörspiele oder Musik erst online herunterladen und dann abspielen. „Tonie-Figuren für Kinder sind momentan der Renner. Die Jungen und Mädchen kommen mit leuchtenden Augen bei uns herein und suchen sich ihre Figuren aus.“ Teilweise seien sie zu 93 Prozent ausgeliehen.

In der Kinderabteilung ist einiges los. In kleinen Sesseln sitzen Jungen und Mädchen und schmökern, während die Erwachsenen sich unterhalten. „Wir sind wieder attraktiver für Familien, dieser Bereich wird gut genutzt. Sessel, Stühle, Kuscheltiere – alle sind zurück“, sagt Bücherei-Leiter Mertin. Selda Tavman (44) ist mit ihren beiden Söhnen hier, einer ist sechs, der andere zehn Jahre alt. „Vor Corona war ich oft hier. Jetzt kommen wir gerne wieder“, sagt sie. Ihr großer Sohn Kaan sagt: „Ich mag Comics, aber am meisten komme ich wegen der Spiele und der Filme.“ Dann ruft er hinterher: „Was-ist-was-Bücher finde ich auch toll!“ Auch Tanja Blameuser (39), ebenfalls Mutter von zwei Söhnen, ist gerne in der Bücherei: „Bei schlechtem Wetter können wir hier noch etwas anderes machen als zu Hause“, sagt sie. „Ich finde gut, dass die Kinder selbst stöbern können.“ Ihr Einjähriger schiebt fleißig einen Sitzhocker über den Teppich, während der Ältere irgendwo zwischen den langen Bücherreihen unterwegs ist. „Die Auswahl ist riesig. Eine so große Menge an Büchern hätte ich niemals zu Hause“, schwärmt sie.

Die schwierige Weltlage – sie ist auch in der Stadtbücherei zu spüren. Uwe Sandvoß, städtischer Fachdienstleiter für den Bereich „Kulturelle Bildung“, vermutet: „Es kommen einige Leserinnen und Leser zurück, die länger nicht mehr da waren, weil sie den Kostendruck durch die Inflation spüren.“ Hier könnten sie mit 15 Euro Jahresgebühr eine Alternative zum Buchkauf wählen und durch das Ausleihen Geld sparen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit sei die Stadtbücherei eine gute Wahl. „Wir stehen für weniger Ressourcenverbrauch“, sagt Sandvoß. „Ein Buch, das ich kaufe, nutze ich vielleicht nur einmal.“

Zurück zu den beiden Schülerinnen vom Anfang: Warum lernen sie eigentlich in der Stadtbücherei statt in der Schule oder zu Hause? Ana sagt: „Hier kann man gut zusammenarbeiten, es sind keine kleinen Geschwister da.“ In der Schule gebe es auch Lernplätze, aber andere Kinder, die stören. Lavinia fügt noch hinzu: „Hier kann man sich besser konzentrieren als zu Hause. Wenn man hier ist, hat man das Gefühl, man muss aktiver sein.“ (msc)