Drei Tage im Zeichen der Dreikämpfer

Langen - Die Stadt Langen hat sich in der Triathlon-Szene einen Namen gemacht – nicht nur dank des alljährlichen Ironman-Spektakels am Waldsee. Die Stadthalle war über das Wochenende abermals ein Mekka der Dreikämpfer – im dritten Jahr in Folge öffnete sie die Pforten zur Triathlon Convention Europe, kurz: TCE. Von Tobias Alacon

Insgesamt 80 Aussteller nutzen die Möglichkeit, den Messebesuchern die neusten Trends und Produkte der Branche vorzustellen. Die Palette reicht von Sportbekleidung über Lebensmittel und Ernährungsberatung, bis hin zu ausgeklügelten und praktischen Gadgets. Ein solches stellt beispielsweise das Karlsruher Unternehmen Restube vor – nämlich sein gleichnamiges Produkt für Wassersportler. Dahinter verbirgt sich ein „Täschchen“, gerade so groß wie ein Portemonnaie, das an einem Gürtel befestigt wird. In einer Gefahrensituation entfaltet es sich, um dem Schwimmer als Rettungsboje zu dienen. Für alle Triathlon-Fans und die, die es noch werden wollen, gibt es im Rahmenprogramm eine breite Auswahl an Vorträgen und Workshops. Gut zwei Dutzend namhafte Referenten – Sport- und Ernährungswissenschaftler, Unternehmensgründer, Mediziner und Spitzensportler – sprechen in den Seminarräumen unter anderem über medizinische Aspekte der Sportausübung, Trainings- und Leistungsoptimierung und die passende Ernährung. Einigen Vorträgen folgen Workshops, um die besprochenen Themen tiefer gehend und praxisorientiert zu behandeln.

+ © Strohfeldt Einer der prominenten Referenten ist der mehrfache Ironman-Teilnehmer und Deutsche Meister im Wintertriathlon, Michael Göhner. In seinem Workshop „Lauf-ABC“ stellt er Übungen und Techniken vor, die effizienteres und ökonomischeres Laufen zum Ziel haben. Göhner ist „Wiederholungstäter“ bei dieser dreitägigen Veranstaltung. „Ich bin nicht zum ersten Mal da“, erklärt er. „Ich kenne zwar die meisten Produkte, trotzdem bekomme ich hier immer wieder neuen Input“. Die Convention biete qualitativ hochwertige Vorträge, ein breites Angebot an technischen Produkten und sei in ihrem spezifischen Aufbau „einzigartig in Europa“, findet der Experte höchstes Lob fürs Langener Messegeschehen.

Wer vom vielen Zuhören und Informieren genug hat und selbst in Aktion treten will, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Beim „Watt-König“ können die Besucher alles geben und versuchen, so viel Strom wie möglich auf dem Fahrrad zu erzeugen, um sich anschließend mit anderen Kontrahenten zu vergleichen. Abgesehen davon werden über das gesamte Wochenende weitere Aktivitäten sowohl in als auch rund um die Stadthalle angeboten. Das 100-Mal-100-Meter-Schwimmen ist ein besonderer Höhepunkt, der gleich am ersten Messetag auf dem Programm steht und sich über vier Stunden streckt. Samstags folgt ein deutlich weniger zeitaufwendiges Sportevent: 300 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Fahrradfahren und anschließend drei Kilometer Laufen – das Ganze im benachbarten Hallenbad und in der Stadthalle.

Thomas Ziegler ist ein Teilnehmer dieses Indoor-Triathlons. Er hat den langen Weg aus der Schweiz auf sich genommen, um die Messe zu sehen und an den Aktivitäten teilzunehmen. Kaum dem Schwimmbecken entstiegen, bleibt nicht viel Zeit zum Abtrocknen, das Fahrradfahren steht an. Im Anschluss daran geht’s auf das Laufband und nach insgesamt einer Dreiviertelstunde schließt Ziegler den Ausdauerkampf erfolgreich ab. „Vorrangig bin ich wegen der Vorträge hier, aber wenn ich schon mal da bin, lass’ ich mir so etwas Besonderes wie einen Indoor-Triathlon nicht entgehen“, resümiert der Schweizer.

Raus aus der Halle geht es ebenfalls am Samstag zur 40Kilometer-Radfahrt durch den Wald und um den Frankfurter Flughafen. Sonntags sind dann die Läufer in ihrem Element: Sie können auswählen zwischen Strecken von fünf beziehungsweise zehn Kilometer Länge – professionell unterstützt durch sportliche Prominenz. Patrick Lange, Drittplatzierter der Langdistanz-Weltmeisterschaft, bietet ein Aufwärmtraining an und der Gewinner des Wings-for-Life-World-Runs, Florian Neuschwander, läuft gleich mal mit. Der eine oder andere Teilnehmer setzt vermutlich im Zuge all dieser Aktivitäten sogar persönliche Bestzeiten im Hinblick auf die beginnende Triathlonsaison. Ein Gewinn ist die TEC in jedem Fall für alle, die gekommen sind – und deshalb kann man guten Gewissens davon ausgehen, dass 2018 die vierte Auflage der Triathlon Convention Europe Dreikampf-Begeisterte nach Langen locken wird.