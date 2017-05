Durst löschen und duschen wird teurer

Langen/Egelsbach - Fünf Jahre lang sind die Preise stabil geblieben – nun wird in Langen und Egelsbach das Trinkwasser teurer.

Die Stadtwerke Langen sehen sich „zu diesem Schritt gezwungen, da die Lohn- und Materialkosten gestiegen sind und große Investitionen in die Wassernetze zu Buche schlagen“, heißt es in einer Presseerklärung. Diese Entwicklung könnten die Stadtwerke nicht mehr länger abfedern und müssten deswegen vom 1. Juli an den Trinkwasserpreis von 1,69 Euro je Kubikmeter um 13 Cent (knapp acht Prozent) auf 1,82 Euro erhöhen. Hinzu kommt ein Aufschlag von 5,35 Euro (knapp 17 Prozent) auf den Grundpreis, der künftig je Wohn- oder Gewerbeeinheit 37,45 Euro fürs Jahr beträgt. Für einen Musterhaushalt mit drei Personen und einem Jahresverbrauch von 125 Kubikmeter führen die Veränderungen nach Berechnung des Versorgungsunternehmens zu Mehrausgaben von 21,60 Euro im Jahr.

„Die Stadtwerke Langen garantieren ihren Kunden jederzeit die Versorgung mit Trinkwasser von ausgezeichneter Qualität“, betont Direktor Manfred Pusdrowski. Die Wassernetze würden ständig überprüft und bei Bedarf erneuert. Das nächste größere Projekt sei die Sanierung des Wasserwerks Ost unterhalb des Freizeit- und Familienbades. Dafür müssten die Stadtwerke mehrere hunderttausend Euro ausgeben. Wer Fragen hat, kann sich unter der kostenfreien Service-Nummer 08000/595-260 melden oder das Kundenzentrum an der Weserstraße 14 besuchen. (ble)

