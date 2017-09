Wohngebiet Liebigstraße: Das letzte Glied ist geschlossen

Langen - Für das Wohngebiet Liebigstraße, in dem einmal um die 3000 Menschen leben sollen, ist eine weitere wichtige Weiche gestellt worden: Die Stadtwerke haben das sogenannte Rodehau-Gelände an die Hamburger FRANK-Gruppe verkauft. Von Markus Schaible

Die will auf dem 15 000 Quadratmeter großen Areal knapp 120 Wohneinheiten und zwei Tiefgaragen bauen lassen. Vom Bahnhof bis zur Nordumgehung, dann nach Osten bis zur Hans-Kreiling-Allee – 28 Hektar groß ist das gesamte Gebiet Liebigstraße, das in den kommenden Jahren mit Wohnhäusern bebaut werden soll. Noch ist davon nichts zu sehen. Doch das wird sich wohl schon bald ändern: Der Bauantrag der HBB für das Quartierszentrum (Einkaufsmarkt, Hotel) auf dem ehemaligen Stadtwerke-Betriebsgelände wird in den nächsten Wochen erwartet; die von HBB mit der ergänzenden Wohnbebauung beauftragte Walldorfer Wohnbau GmbH errichtet schon die ersten Vermarktungs-Container. Und der Abrissantrag für das Gleisschwellenwerk von RAIL.ONE, das zum Jahresende schließt und ebenfalls mit Wohnhäusern bebaut wird, flatterte in dieser Woche ins Rathaus. Nördlich davon ist die Firma Bonava mit der Umlegung der vielen kleinen Einzelflächen beschäftigt.

Insofern ist der Besitzerwechsel des ehemaligen Rodehau-Geländes für Stadtwerke-Direktor Manfred Pusdrowski „das letzte Glied in der Kette". Wobei Rodehau-Gelände nicht ganz korrekt ist, den die Metallwarenfabrik belegte nur einen Teil des Areals, auf einem kleineren war einst eine andere Firma ansässig. Die Stadtwerke hatten beide Flächen vor vielen Jahren gekauft, aber nie selbst als Betriebsgelände genutzt.

Jetzt wechselt das Gebiet zwischen Liebig-, Mosel- und Weserstraße sowie dem Stadtwerke-Turm für eine „höhere einstellige Millionensumme“ den Besitzer. Die FRANK-Gruppe hat in einer Ausschreibung das Rennen gemacht, da sie „sowohl beim Preis als auch dem Konzept überzeugt hat“, so Pusdrowski. Der Vertrag ist bereits unterschrieben. Die Stadtwerke profitieren dabei nicht nur vom Verkaufspreis. Sie sind auch zukünftig als Partner mit im Boot. Denn das Wohngebiet soll mit modernen Blockheizkraftwerken und Fernwärmeanschlüssen versehen werden.