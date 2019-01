Stillstand in der Altstadt

Langen - Die Sanierung des Hegwegs ist so gut wie abgeschlossen. Doch wie es mit den Arbeiten in zwei anderen Altstadtgassen weitergeht, steht in den Sternen. Von Markus Schaible

Es ist die erste Straßensanierung seit Jahren, die in der Stadt Langen stattfindet: Seit vergangenem Mai sind Bauarbeiter im Hegweg zugange, machen aus der geteerten Schlaglochpiste eine gepflasterte Gasse, die ohne eigene Gehweg auskommt. Eigentlich sollten im Anschluss die vom Hegweg abgehenden Straßen Turm- und Kaplaneigasse in gleicher Weise saniert werden. Doch aktuell steht in den Sternen, wann die Arbeiten dort beginnen können.

„Ende Februar sind wir im Hegweg fertig“, sagt Carsten Weise, der im Rathaus für den Baubereich zuständige Fachbereichsleiter. „Das ist ein kleines bisschen später als geplant, weil die Kanalarbeiten etwas länger gedauert haben.“ Was die Kosten betrifft, muss erst die Schlussrechnung abgewartet werden; Weise geht aber davon aus, dass sich die Arbeiten im vorgegebenen Rahmen bewegen.

Nicht nur im Hegweg mussten die Kanäle gemacht werden, auch in der Turm- und der Kaplaneigasse waren die Stadtwerke aktiv, um unter anderem die maroden Hausanschlüsse zu erneuern. Und weil auch dort die Fahrbahnen bereits vorher alles andere als gut waren, sollten beide Sträßchen eigentlich im Anschluss in gleicher Weise saniert werden.

Die entsprechende Ausführungsplanung hat die Stadtverordnetenversammlung nach einigen Diskussionen auch gebilligt. Unumstritten war sie allerdings nicht, speziell der FWG-NEV missfällt die Schaffung einer Mischverkehrsfläche, die ohne Gehwege auskommt und auf der alle Verkehrsteilnehmer (also auch Fußgänger) gleichberechtigt sind und aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Zudem hatte die Tatsache, dass nur noch auf speziell ausgewiesenen und mit andersfarbigem Betonsteinpflaster gekennzeichneten Parkplätzen Autos abgestellt werden dürfen, für Unmut gesorgt. Die Zahl der öffentlichen Parkplätze werde sinken, hatte Verwaltungs-Fachfrau Heike Gollnow in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bau und Verkehr gesagt. Das hänge aber auch daran, dass die Rettungswege gewährleistet sein müssen, was beim aktuellen Zustand nicht der Fall sei. Und Erster Stadtrat Stefan Löbig hatte darauf hingewiesen, dass auf den Grundstücken durchaus etliche Stellplätze vorhanden seien – diese müssten dann auch von den Anwohnern genutzt werden. Denn in beiden Gassen herrscht eigentlich nur Anliegerverkehr.

Letztlich gab es dann aber im Dezember doch einen einstimmigen Beschluss zur Ausführungsplanung in der Stadtverordnetenversammlung. Mit dem Satz: „Mit dem Bau wird 2019 begonnen.“ Doch ob dieser haltbar ist, kann derzeitig nicht gesagt werden.

Denn: Beschlossen ist zwar die Planung, aber nicht die Finanzierung. Die Mittel sind im Haushaltsplanentwurf für 2019 beantragt, dieser ist jedoch bekanntlich noch nicht beschlossen. „Und so lange können wir die Arbeiten nicht ausschreiben und vergeben“, betont Weise. Das geht noch nicht einmal, wenn das Parlament irgendwann seinen Segen zum Etat gibt; vielmehr muss die Genehmigung für das Zahlenwerk durch die Aufsichtsbehörden abgewartet werden. Bis diese vorliegt, dürften noch einige Monate ins Land gehen. „Ich gebe daher keine Prognose ab“, sagt der Fachbereichsleiter mit Blick auf einen Baubeginn in der Altstadt.

Zumal ja auch erst einmal abgewartet werden müsse, was bei der Ausschreibung letztlich herauskommt. Denn über zu wenig Arbeit kann die Baubranche derzeit nicht klagen – im Gegenteil: „Bei der aktuellen Auftragslage müssen wir erst mal eine Firma finden, die das zu einem annehmbaren Preis macht“, macht Weise klar.