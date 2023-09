Straßenbahn von Frankfurt: Nicht aussteigen, nur anhalten

Bauausschuss

Derzeit endet die Tram-Linie 17 vor den Toren Neu-Isenburgs – die Planungen, sie über Dreieich bis nach Langen fortzuführen, laufen. Im Bauausschuss wurde nun über die Fortsetzung der Machbarkeitsstudie diskutiert.

Langener Bauausschuss stimmt vorbehaltlich für Fortsetzung von Machbarkeitsstudie. Zuvor wurde kräftig debattiert.

Langen – Der Bauausschuss hat eine Fortsetzung der Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Straßenbahnverbindung von Frankfurt beschlossen – unter Vorbehalt. Der Entscheidung ging eine rege Debatte voraus. Denn die CDU hatte kurzfristig einen Antrag eingereicht, mit dem die Machbarkeitsstudie vorerst auf Eis gelegt werden sollte. Bevor diese fortgesetzt werden dürfe, müssten die vorgelagerten Kommunen Neu-Isenburg und Dreieich ihrerseits eine Entscheidung getroffen haben, ob sie das Projekt weiter vorantreiben wollen oder nicht, heißt es im Antrag.

Dabei hatte sich Langen erst auf Initiative der CDU im Februar 2021 überhaupt der Planung des Projekts angeschlossen. Die Städte Frankfurt, Neu-Isenburg und Dreieich waren da schon fast ein Jahr mit der Untersuchung befasst, wie und ob sich eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 17 aus der Mainmetropole Richtung Süden realisieren ließe. Da aber nun eine klare Positionierung der „Vorderlieger“ bislang fehlt, sollten die insgesamt 90 000 Euro, die die Fortsetzung der Studie kosten würde, erst einmal im Haushalt verbleiben.

Von dieser Argumentation ist offenbar vor allem die SPD überzeugt. Man stimme dem Antrag der CDU zu, sagt Jasmin Berger. Bei der Klausurtagung ihrer Fraktion habe man sich darin bestärkt, dass man das Geld besser für andere Dinge aufwenden solle. Zumal der aktuell präferierte Entwurf, bei dem die Streckenführung über die Asklepios-Klinik zum Bahnhof führt, nicht im Sinne der Langener sei. „Die deckt gerade mal ein Viertel der Stadt ab“, sagt Berger.

Die Grünen sehen das anders, sie wollen weitermachen. Man verstehe ja die Bedenken der CDU, sagt Rainer Schöner. „Aber wie geht es dann weiter, wenn wir aus der Planung aussteigen?“, fragt er, „können wir dann etwa in einem halben Jahr wieder mitmachen? Oder schneiden wir uns ab?“ Darauf entgegnet ihm Andreas Keppeler von der CDU: „Das ist doch kein Aussteigen, nur ein Anhalten“.

Neu-Isenburg und Dreieich sollen sich erst positionieren

Dass das zwar möglich, so einfach aber nicht sei, gibt Hartwig Meier von der Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft Traffiq zu bedenken. Letztendlich würde in der Studie mit einem Plan gearbeitet, der die gesamte Strecke umfasse, und nicht nach Belieben zerstückelt werden könne.

Allerdings habe er auch gute Nachrichten mitgebracht, sagt Meier. Er komme gerade aus dem Bauausschuss in Dreieich, wo die gleiche Variante über Klinik und zum Langener Bahnhof präferiert worden sei. „Das ermuntert uns zum weitermachen“, sagt der Planungschef von Traffiq. Und macht den Mitgliedern des Bauausschusses einen Vorschlag: Man könne doch einen Vorbehaltsbeschluss fassen, mit dem Langen der Fortführung der Machbarkeitsstudie nur dann zustimmt, wenn Neu-Isenburg und Dreieich ebenfalls weitermachen.

Davon zeigt sich die CDU begeistert, das sei genau im Sinne ihres Antrags. Ausschuss-Vorsitzender Thilo Kaufmann (Grüne) ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht zufrieden mit der Aussage. „Heißt das, Sie wollen nur weitermachen, wenn Dreieich und Neu-Isenburg das Projekt umsetzen oder wenn sie ihre Machbarkeitsstudie fortsetzen?“, fragt er in Richtung CDU. Nach kurzem Lavieren legt die Fraktion sich schließlich fest. „Wir können ja nicht erst wieder einsteigen, wenn die Straßenbahn am Prellbock in Sprendlingen steht“, sagt Christdemokrat Jörg Nörtemann.

Damit fällt die Entscheidung: Die Beschlussvorlage des Magistrats wird insoweit geändert, dass die Studie zur Straßenbahn erst weitergeführt wird, wenn Neu-Isenburg und Dreieich ihrerseits einer Fortsetzung zugestimmt haben. Bei der Abstimmung wird der Antrag mit knapper Mehrheit von CDU, FDP und Grünen angenommen, SPD und FWG/NEV stimmen dagegen. (Philipp Bräuner)