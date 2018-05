Straßenbeiträge sind immer für Streit gut

Langen - Die Straßenbeitragssatzung ist auch nach ihrer zwangsweisen Einführung noch immer für Streit in der Stadtverordnetenversammlung gut. Von Markus Schaible

Am Donnerstagabend standen gleich zwei Anträge mit dem Ziel einer Abschaffung zur Abstimmung – einer der Linken auf Tagesordnung I (mit Diskussion), einer der CDU auf Tagesordnung II (Globalabstimmung ohne Diskussion). Aber nachdem Joost Reinke (Die Linke) mit seinem Redebeitrag für allgemeine Empörung gesorgt hatte, schnellten in allen Fraktionen die Hände nach oben – die hitzige Debatte war eröffnet.

Mit seinem Antrag wollte Reinke erreichen, dass sich die Stadt in Gesprächen unter anderem mit der Landesregierung für eine Aussetzung/Rücknahme der Straßenbeitragssatzung einsetzt. Erster Stadtrat Stefan Löbig (Grüne) hatte Reinke zwar bereits in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bau und Verkehr erklärt, dass dies gar nicht gehe: „Wir können nicht beim Land gegen eine von uns selbst beschlossene Satzung vorgehen.“ Der Linken-Politiker ging in der Parlamentssitzung dennoch erneut „in die Bütt“, um gegen die „von den Bürgern als unsozial und ungerecht angesehene Satzung“ zu wettern, die „ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten“ sei und nicht „in eine moderne, mobile Gesellschaft“ passe. Seine Behauptung aber, Die Linke sei die einzige politische Kraft in Langen, die schon immer gegen die Straßenbeiträge war, erzeugte einen Sturm der Entrüstung.

Vertreter der anderen Fraktionen griffen den Linken scharf an und verwiesen darauf, dass sich die Stadtverordnetenversammlung eine Legislaturperiode verzweifelt gegen den Druck „von oben“ gestemmt habe. „Alle Fraktionen haben gesagt: Das wollen wir nicht“, betonte beispielsweise Christian Gött (CDU). Und Christian Jaensch (FDP) ergänzte: „Es gab selten so viel Einigkeit in diesem Haus wie gegen diese Satzung.“ Erst, als das Regierungspräsidium die Haushaltsgenehmigung versagt habe, solange keine Straßenbeiträge erhoben werden, habe sich das Parlament gefügt, um Schaden von der Stadt abzuwenden.

Reinke habe offenbar gar nicht verstanden, was es bedeute, wenn die Kommune keinen genehmigten Etat habe, formulierte Tobias Kaut (CDU). Verantwortungsvolles politisches Handeln bedeute auch, dass die Kommunalpolitiker unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn sie wüssten, dass sie existenziell für die Stadt seien, so Olaf Hermann (Grüne).

Während der „populistische Larifari-Antrag“ (Frank Weber, SPD) nur von den beiden nicht mehr als Fraktion agierenden Linken-Vertretern befürwortet wurde und somit sang- und klanglos in der Versenkung verschwand, gab es für den Vorstoß der CDU einmütige Zustimmung. Demnach soll der Magistrat das Thema Straßenbeiträge prüfen, sobald das Land seine Pläne, diese nicht mehr pauschal zu fordern, präzisiert habe. Insbesondere die Auswirkungen auf verschuldete Kommunen wie Langen sei dabei herauszuarbeiten. Zentrale Aussage des Antrags: Wenn für die Stadt Langen die Erfordernis, Straßenbeiträge zu erheben, wegfalle, sei die Satzung wieder abzuschaffen.

Auf Wunsch der SPD soll der Magistrat zudem ein Finanzierungskonzept für die anstehenden Straßenbaumaßnahmen vorlegen. Denn das, so Olaf Hermann, sei das Dilemma: „Es stehen dringend notwendige Maßnahmen an, damit die Infrastruktur erhalten wird“. Und die Bauarbeiten würden die Bürger auch ohne Straßenbeitragssatzung belasten, möglicherweise über eine dann erforderliche weitere Grundsteuererhöhung. Das müsse dann auch klar benannt werden, so der Grüne.

