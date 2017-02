Straßenbeitragssatzung: Langener sollen zahlen

Langen - Die Ausgangslage ist klar: Ohne eine Straßenbeitragssatzung erhält die Stadt von den Aufsichtsbehörden keine Genehmigung für den Etat 2017. Insofern haben die Kommunalpolitiker kaum eine andere Wahl, als in ihrer Sitzung am 9. März dem Antrag des Magistrats zuzustimmen. Was dann auf die Bürger zukommt, möchten wir hier noch einmal darlegen. Von Markus Schaible

Der Sinn von Straßenbeiträgen (in anderen Bundesländern auch Straßenbaubeitrag oder Straßenausbaubeitrag genannt) ist klar: Die Grundstückseigentümer sollen finanziell an der Sanierung beziehungsweise dem Ausbau von Straßen beteiligt werden. Rechtliche Grundlage in Hessen ist das Kommunalabgabengesetz (HKAG). Zudem besteht laut Hessischer Gemeindeordnung (HGO § 93 Abs. 1) für die Kommunen die Verpflichtung zur Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten. Und auf dieser Grundlage verlangt die Landesregierung von allen defizitären Städten und Gemeinden den Erlass einer Straßenbeitragssatzung.

+ Drei große und zwei kleine Abrechnungsgebiete sind geplant. Zumindest haben die Kommunen mittlerweile die Wahl, auf welche Weise sie die Kosten für Straßensanierungen umlegen können: mittels einmaliger oder wiederkehrender Beiträge. Bei der einmaligen Variante (wie sie im manchen Gemeinden schon seit Jahrzehnten angewandt wird) werden nur die unmittelbaren Anlieger der baufälligen Straße zur Kasse gebeten – wobei schnell mal fünfstellige Beträge für den Einzelnen zustande kommen können. Bei den wiederkehrenden Beiträgen wird das Stadtgebiet in mehrere Abrechnungsgebiete unterteilt; die Baumaßnahmen werden auf alle Eigentümer umgelegt. Die somit zu zahlenden Beträge sind deutlich geringer, fallen aber in jedem Jahr an, in dem im entsprechenden Bereich gebaut wird. Die Stadt selbst muss sich in beiden Fällen finanziell beteiligen; ihr Anteil beträgt mindestens 25 Prozent und richtet sich nach der Bedeutung der Straße im innerstädtischen und überörtlichen Kontext.

Für den Magistrat ist der wiederkehrende Straßenbeitrag „eindeutig die bürgerfreundlichere, gerechtere und sozialverträglichere Lösung“, wie Bürgermeister Frieder Gebhardt erklärt. Und auch im Parlament ist das unstrittig. Nur hatten sich die Kommunalpolitiker bekanntlich bislang nicht dazu durchringen können, eine solche ungeliebte Satzung überhaupt zu beschließen. Sieben Mal haben sie seit April 2015 darüber beraten, sogar eine Bürgerinfoveranstaltung gab es zu diesem brisanten Thema.

Da es bei der Festlegung der Abrechnungsgebiete feste Regeln gibt (eine zusammenhängende Siedlungsfläche kann nur durch Bahnlinien, Flüsse oder überörtliche Straßen getrennt werden), sind für Langen fünf Bereiche vorgesehen: Kernstadt (östlich der Bahnlinie), Weststadt (westlich der Bahnlinie, südlich der Nordumgehung) Neurott, Loh und Asklepios Klinik.

Und mit welchen Summen haben die Bürger zu rechnen? Zuerst einmal ist festzustellen, dass nur Haus- und Wohnungseigentümer sowie Besitzer unbebauter Innenstadtgrundstücke zur Kasse gebeten werden: Straßenbeiträge können nicht über die Nebenkosten auf die Mieter umgelegt werden und berechtigen auch nicht zur Mieterhöhung.

Laut Aussagen der Stadtverwaltung dürften für die meisten Eigentümer in Langen jährliche Summen im unteren dreistelligen Bereich fällig werden. Auf Wunsch der Kommunalpolitiker soll der Betrag auf 70 Cent pro Quadratmeter Veranlagungsfläche nicht überschritten werden. Dies führt zu folgender Musterrechnung:

Ein Reihenhaus mit einer Ausnutzung von zwei Vollgeschossen hat eine Geschossflächenzahl von 0,8. Bei einer Grundstücksgröße von 500 Quadratmetern ergibt dies eine Veranlagungsfläche von 400 Quadratmetern, also maximal 280 Euro pro Jahr. Ob dieser Höchstbetrag tatsächlich erreicht wird, hängt zudem von verschiedenen Faktoren ab: Da die Stadt selbst einen Beitrag bezahlen muss, kann sie nur im Rahmen ihrer (derzeit stark eingeschränkten) finanziellen Möglichkeiten Straßenbaumaßnahmen in Auftrag geben. Zudem muss jede Maßnahme von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Und durch die Personalstärke der Kommunalen Betriebe können jährlich nur Aufträge in Höhe von maximal drei Millionen Euro abgearbeitet werden.

Damit es unterm Strich günstiger wird, sollen nach Aussage der Verwaltung bei den Straßensanierungen zugleich auch Leitungen und Kanäle erneuert werden. Damit tragen Stadtwerke und die Kommunalen Betriebe die Kosten für den Teil der Straßendecke, der durch die Verlegung der Leitungen anfällt. Nur die Aufwendungen für die restliche Fläche werden umgelegt.