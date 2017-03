Bald Baustart für neuen Wohnraum

Langen - Auf der Südseite der Elisabeth-Selbert-Allee entsteht derzeit das letzte Gebäude der „Langener Terrassen“ – nach seiner Fertigstellung ist der gesamte Bereich zwischen dem Fußweg der verlängerten Sophie-Scholl-Straße und der Hans-Kreiling-Allee bebaut. Von Markus Schaible

Doch schon stehen die Bauträger in den Startlöchern, um auf der Nordseite zu beginnen. Der Wildwuchs ist verschwunden – und im ersten Moment sieht so eine Rodung immer wie ein enormer Kahlschlag aus. Aber weil zwischen Elisabeth-Selbert-Allee und Nordumgehung, zwischen Hans-Kreiling-Allee (Anschluss an die B 486) und den Einkaufsmärkten (Rewe/Rossmann) Wohnraum für etliche hundert Menschen entstehen soll, musste das Gelände zuvor freigeräumt werden. Und so ist derzeit der Blick frei von der Selbert-Allee auf die Umgehungsstraße – und umgekehrt. Doch schon bald wird ein hoher Wall für Lärm- und Sichtschutz sorgen.

Rund fünf Hektar groß ist das Areal, das die Stadt an zwei Bauträger verkauft hat: Die Bonava Deutschland GmbH (die bereits die Terrassen baut) hat ein Drittel erhalten, die Epple Unternehmensgruppe, die mit ihrer EMAG GmbH (einem gemeinsamen Tochterunternehmen mit der Mainzer Aufbaugesellschaft) tätig wird, den größeren Teil. Getrennt werden die beiden Bereiche durch eine neue Straße in der Verlängerung der Lutherstraße.

„Wir sind gerade in den letzten Vorbereitungen“, sagen sowohl Epple-Geschäftsführer Thomas Kirsch als auch Bonava-Projektleiter Eckhard Sommer. Ein Knackpunkt sei der Lärmschutzwall: „Die Abstimmung mit Hessen Mobil ist nicht ganz einfach“, so Sommer. Dafür loben Beide wieder einmal die „hervorragende Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Stadtwerken“. Insgesamt 112 Wohneinheiten will die EMAG auf ihrem Teil des Areals errichten. „Wir bauen Einfamilien-Reihenhäuser, Hofhäuser in L-Form, mit von drei Seiten geschlossenen Innenhöfen“, erklärt Kirsch. Dazu kommen sechs kleine Fünf-Familien-Wohnhäuser.

Es ist das dritte Vorhaben, das seine Firma in Langen angeht: Epple hat bereits 14 Reihenhäuser in der Elisabethenstraße sowie die Randbebauung des Platzes der Deutschen Einheit erstellt. Das Wohngebiet auf der Nordseite der Selbert-Allee wird somit das bislang größte Projekt in der Stadt. „Wir sind gerade in den letzten Vorbereitungen für den Bauantrag“, sagt Kirsch. Dessen Bearbeitung werde, wenn es schnell geht, etwa drei Monate beanspruchen. Bevor mit dem Hausbau begonnen werden kann, muss das Gebiet zuerst einmal mit Straßen und Versorgungsleitungen erschlossen werden. Noch unklar sei zudem, ob der Lärmschutzwall vorab oder parallel zu den Häusern errichtet wird. Sicher ist nur, dass er stehen muss, wenn die ersten Gebäude bezogen werden.

Etwa sechs Meter über Fahrbahnniveau der Nordumgehung werden der Wall und die diesen krönende Mauer hoch sein; er wird begrünt und entlang des gesamten Wohngebietes von der Kreiling-Allee bis zur Fußgänger-/Radler-Unterführung neben dem Rewe reichen. „Von ihm profitieren natürlich auch alle anderen Bewohner südlich der Selbert-Allee“, hebt Bonava-Mann Sommer hervor. Epple-Geschäftsführer Thomas Kirsch hofft, dass der Hausbau im Ostteil noch in diesem Jahr beginnen kann. „Wir planen drei Abschnitte, jeder wird etwa ein Jahr beanspruchen, sodass wir Ende 2020 komplett fertig sind.“ Wobei der Zeitplan auch vermarktungsabhängig sei: „Wenn die Nachfrage groß ist, kann es schneller gehen.“

In dem Bereich, den die EMAG bebaut, wird auch der künftige Aranda-de-Duero-Platz liegen. Dieser wird der spanischen Partnerstadt gewidmet. Für die Gestaltung ist der Bauherr verantwortlich, der den zirka 1500 Quadratmeter großen Platz anschließend der Stadt überträgt. Auch bei Bonava soll es möglichst zügig losgehen: „Wir werden die Ausschreibung für die Erschließung in Kürze auf den Weg bringen“, sagt Sommer. Parallel zu den Arbeiten für Straßen und Versorgung könne schon mit den Häusern begonnen werden, skizziert er. Ziel sei, bereits Ende dieses Jahres die ersten Gebäude an die Käufer zu übergeben.

In vier Bauabschnitten sind vom Wall her 37 Wohneinheiten als Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen. Zur Hans-Kreiling-Allee ist ein Mehrfamilienhaus in vier Baukörpern geplant, mit Schallschutzabschottung zur Straße hin. Mit der Vermarktung der rund 50 Zwei-, Drei- und Vierzimmer-Eigentumswohnungen wolle Bonava Ende dieses Jahres beginnen, so Eckhard Sommer. Die Gestaltung werde der des Gebäudes auf der Südseite am Kreisel entsprechen, erläutert er, „sodass wir an dieser Stelle ein einheitliches Entree ins Wohngebiet bekommen“.