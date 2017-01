Tänzer nehmen Besucher mit auf außergewöhnliche Reise

Langen - Dunkelheit, Bedrohung, Tod – in der Mythologie, in Märchen, oft auch im Film haftet den Schatten ein negativer Beiklang an. Dabei können Schatten wunderschön sein – zumindest, wenn sie von hochkarätigen Tänzern und Akrobaten erzeugt werden. Von Markus Schaible

„Amazing Shadows“ heißt die Show, mit der die US-amerikanische Truppe Catapult Entertainment derzeit auf großer Deutschland-Tournee ist und die am Mittwochabend in der Stadthalle Station machte. 30 Millionen Besucher seit der Gründung im Jahr 2008 allein in den Vereinigten Staaten – schon diese Zahl sagt einiges über die Qualität der Truppe aus. Ein Blick in die Vitae der Tänzer tut das Übrige: Die aus Amerika und Italien stammenden Darsteller verfügen über jede Menge Erfahrung. Und daran lassen sie von Anfang an keinen Zweifel aufkommen.

Dabei sehen die Zuschauer in der gut besuchten Stadthalle gar nicht, was die Artisten genau tun. Sie sehen nur das Ergebnis – eben in Form von Schatten auf der Leinwand, hinter der die Akteure agieren. Und dieses Ergebnis ist ein ums andere Mal beeindruckend.

Gleich zu Beginn geht es auf eine Reise um die Welt – sogar mit einem Abstecher auf den Mond: Mit ihren Körpern bilden die Tänzer Figuren, die dann im Licht auf der Leinwand die Silhouette des Eiffelturms, des Taj Mahals oder die Mondlandefähre erzeugen. Auch Tiere haben sie reichlich im Repertoire, von der Raupe über den Schmetterling bis hin zum Dromedar und zum Elefanten.

Ein jeder hat wohl schon mal probiert, mit den Händen vor einer Lampe Figuren zu erzeugen – und weiß daher, dass das gar nicht so einfach ist. Umso beeindruckender ist die Leistung der acht Schattentänzer, muss doch jede Bewegung auf die Sekunde genau stimmen und mit den anderen koordiniert werden. So werden aus menschlichen Akteuren von einem Augenblick auf den anderen Gebäude – und ebenso schnell aus einem Bison wieder herumtollende Cowboys. Zum Einsatz kommen einige wenige Requisiten, das Gros der Figuren entsteht ausschließlich aus den Körpern.

Etliche der kleinen Episoden sind einfach nur zum Träumen schön, andere transportieren klare Botschaften. So wird beispielsweise der Fall der Berliner Mauer samt deutscher Wiedervereinigung zum Thema, ebenso wie das Massaker an einer Grundschule in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut, bei dem 2012 20 Kinder ermordet wurden.

Untermalt sind die Geschichten mal mit klassischer Musik, mal mit modernen elektronischen Rhythmen – je nachdem, welche Stimmung gerade erzeugt werden soll. Licht und Farben tun das Ihrige dazu.

Ist die Show im ersten Teil noch etwas verhalten, gewinnt sie nach der Pause deutlich an Tempo. Und spätestens beim großen Finale zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ sind Besucher restlos begeistert und geizen nicht mit Zwischenapplaus für die fantasievollen Figuren. Einzig die etwas zu geringe Lautstärke der Musik wird von einigen Besuchern der hinteren Reihen bemängelt, an der Leistung der Tänzer aber gibt es absolut nichts zu kritisieren.

Wer jetzt Lust bekommen hat, sich „Amazing Shadows“ anzuschauen: Am 5. Februar ist die Produktion im Darmstädter Staatstheater zu sehen. Und für 2018 ist eine erneute Tournee geplant, dann ja vielleicht wieder mit Station in Langen.