Idylle in großer Gefahr

Langen - Das Thema ist hoch aktuell – lokal, regional, global: In Asien und Südamerika werden die Regenwälder abgeholzt, im Hambacher Forst will RWE uralte Bäume dem Braunkohleabbau opfern, am Frankfurter Flughafen weicht Wald dem Terminal 3 und südöstlich des Langener Waldsees fällt Bannwald für den Kiesabbau. Von Markus Schaible

Der Langener Autor Hubert Michelis hat diese Art der Umweltzerstörung zum Anlass genommen, ein Buch zu schreiben: „Am Tag, als die Tiere verschwanden“. Erstmals sind dabei Kinder die Hauptzielgruppe – aber eben nicht nur sie. . Die Tiere in Wald und Feld führen ein sorgenfreies, glückliches Leben. Doch die Schönheit der Natur und die Idylle sind trügerisch: Drohendes Unheil wird das Leben der Tiere verändern. Der Dachs spricht von Monstern, die den Wald auffressen wollen, aber auch von Menschen, die den Wald abholzen. Eine Versammlung wird einberufen. Völlig unerwartet taucht ein seltsamer alter Mann auf. Er bietet eine Lösung für das Problem der Tiere, doch diese fürchten sich und halten den Greis für ein Gespenst.

Hubert Michelis wurde 1958 im rheinischen Düren geboren – als Sohn eines Bergbauingenieurs, der bei der früheren RWE-Braunkohletochter „Rheinbraun“ tätig war. Als Mitglied des Franziskanerordens arbeitete Michelis in Indien bei Mutter Theresa, war Missionar in China, Hongkong und Taiwan. Ende der 1980er Jahre verließ er das Kloster, heiratete und wurde dreifacher Vater. Über 20 Jahre arbeitete er als Bankangestellter, jetzt widmet er sich ganz der Schriftstellerei. Mehrere Romane hat der seit vielen Jahren in Langen lebende Autor bereits geschrieben, auch Sachbücher – und nun also das erste Werk, das schon für Kinder gedacht ist. Wobei Alter kaum eine Rolle spielt: „Es ist eine spannende, flüssig geschriebene und angenehm zu lesende Fabel, die den Menschen mit den Folgen seines rücksichtslosen Handelns der Natur und Umwelt gegenüber konfrontiert“, lobt beispielsweise Dr. Stefan Schweizer, selbst freier Schriftsteller: „Auch deshalb ist sie nicht nur für schulpflichtige Kinder im Grundschulalter, sondern auch für junge Erwachsene oder ältere Menschen sehr zu empfehlen.“

Illustriert ist das Buch mit den Tierbildern von Karin Pfolz, erschienen ist es im Wiener Karina-Verlag. In diesem plant Michelis gemeinsam mit dem Historiker Martin Urbanek schon sein nächstes Werk, wie er verrät: Im ersten Quartal 2019 erscheint ein Sachbuch über einstige Wiener Kaffeehäuser und ihre Gäste – über Literaten, Maler, Musiker und Menschen wie Sigmund Freud oder Theodor Herzl. Aber auch ein langes Porträt von Adolf Hitler in dessen Zeit in der österreichischen Hauptstadt (1907 - 1913) wird vorhanden sein – „mit einem Psychogramm nach Erich Fromm. Es geht vor allem um die Frage, inwieweit der spätere Diktator und sein Antisemitismus bereits in Wien fassbar sind“, erklärt Michelis. Hubert Michelis: Am Tag, als die Tiere verschwanden. 80 Seiten, Hardcover. ISBN-13: 978-3964431172, 13,90 Euro.