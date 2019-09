Dietzenbacher bedroht und beraubt Schwiegertochter

Ein 51 Jahre alter Dietzenbacher hat seine Schwiegertochter beraubt und dabei eine Menge Geld erbeutet.

Langen – Ein Tresor in der Einkaufstüte, Tränen, Spielschulden und ein reuiger Angeklagter – der erste Verhandlungstag eines Prozesses um besonders schwere räuberische Erpressung am Landgericht Darmstadt hat es in sich. Der 51-jährige Dietzenbacher hat zugegeben, die Schwiegertochter seiner Lebensgefährtin in deren Langener Wohnung beraubt zu haben. Am selben Tag wurde der Verdächtige am Frankfurter Flughafen mit 12. 420 Euro geschnappt. Seitdem sitzt er in der JVA Weiterstadt.

Der ehemalige Oberliga-Fußballer kommt nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Sieben Einträge von 1994 bis 2010 gibt es über ihn im Bundeszentralregister: Betrug, Diebstahl, Körperverletzung, Unterschlagung, Urkundenfälschung. Zuletzt eine räuberische Erpressung, für die er am Landgericht Mainz acht Jahre Haft kassierte. Keine guten Voraussetzungen für ein mildes Urteil.

Langen: Angeklagter zeigt Reue

Vielleicht ist er deswegen vom ersten Moment an voll geständig. Vielleicht kommt die große Reue, die er vor Gericht zeigt, aber auch aus ehrlichem Herzen. „Ich habe seitdem Albträume. Ich wollte dich nie verletzen. Es tut mir unendlich leid“, bekennt er unter Tränen der 25-jährigen Zeugin. Die Mutter eines 18-monatigen Sohnes spricht sehr leise, weint ebenfalls, gestattet aber die Entschuldigung. Sie leide seit der Tat unter Schlafstörungen, ihr Lebensgefährte habe vor der Wohnungstür Kameras installiert.

Der Angeklagte sei an diesem Spätnachmittag zu ihr gekommen, weil die zehnjährige Tochter seiner Lebensgefährtin mit ihrem Kleinkind spielen wollte. „Wir saßen zusammen, haben geredet. Er erzählte mir, er brauche dringend 3000 Euro, weil er Schulden habe und der Gläubiger drohe, ihn umzubringen“, erinnert sich die Zeugin. Als sie das Kind gefüttert hatte und sich umdrehte, habe er mit einem Messer vor ihr gestanden und das Geld gefordert.

„Das Taschenklappmesser hat er immer in der Hosentasche.“

„Ich wollte ihm zuerst nichts geben, dann bin ich doch mit ihm ins Schlafzimmer und hab’ ihm den Tresor ausgehändigt.“ Danach habe er ihr das Handy und die Wohnungsschlüssel weggenommen und die drei eingesperrt. „Ich habe aber einen Zweitschlüssel“, sagt die 25-Jährige. Das ältere Kind habe währenddessen Fernsehen geschaut. „Aber sie hat es wohl mitbekommen“, meint die junge Frau. Eine Zeugenaussage bleibt dem Mädchen erspart.

„Dass es so weit kam, ist absolut ungeplant gewesen. Es ist spontan aus der Notsituation heraus entstanden“, erklärt Verteidiger Andreas Sanders für seinen Mandanten. „Das Taschenklappmesser hat er immer in der Hosentasche.“ Den Namen des Gläubigers, bei dem die Schulden aus illegalem Glücksspiel angefallen seien, nennt er nicht: „Es gibt da eine große Angstsituation.“

Langen: Angeklagter öffnet Tresor mit Hammer

Nach dem Raub sei der Angeklagte mit dem Taxi heim nach Dietzenbach gefahren, habe einen Hammer geholt und den Tresor geöffnet. Dann sei er nach Bad Kreuznach, habe seine Schulden beglichen und ein Ticket für einen Türkeiflug gekauft. Danach ging es direkt zum Flughafen. Die rund 15 .000 Euro in dem Tresor gehörten dem Lebensgefährten der Geschädigten. „Wir kennen uns seit eineinhalb Jahren, seitdem er mit meiner Mutter zusammen ist. Er war immer anständig und hilfsbereit“, sagt der 27-jährige Friseur.

„Ich versteh’ nicht, warum er das gemacht hat. Wenn er zu mir gekommen wäre, hätte ich ihm das Geld geliehen. Man kann doch über alles reden!“ Diese Aussage hört sich nicht erfunden an. Ein paar Wochen zuvor hatte der Langener seinem Freund schon 2 000 Euro für Mietschulden in Dietzenbach geliehen. Mitte Oktober soll das Urteil gesprochen werden.

VON SILKE GELHAUSEN