Tatort-Kommissar Murot ermittelt im Mühltal

Langen - Nicht der Appetit auf das weithin bekannte Paprika-Rahm-Schnitzel, sondern polizeiliche Ermittlungen haben LKA-Ermittler Felix Murot gestern zum Waldhaus Hotz geführt.

Unter dem Arbeitstitel „Murot und das Murmeltier“ dreht der Hessische Rundfunk (hr) seit dem 3. Mai und noch bis 9. Juni in Frankfurt und Umgebung einen neuen „Tatort“ mit Ulrich Tukur (Mitte) und Barbara Philipp. Und Langen ist als Schauplatz mit dabei. Nachdem das Team um Regisseur Dietrich Brüggemann, der auch das Drehbuch schrieb, vergangene Woche bereits die Forsthausgalerie in Neu-Isenburg-Gravenbruch als Kulisse bekannt gegeben hatte, erfolgten die Filmaufnahmen im Gasthaus am Ende des Mühltals an der Straße nach Dreieichenhain gestern ohne Vorankündigung.

Aber sie blieben natürlich nicht unbemerkt. In der Tatort-Folge wird es um einen Banküberfall mit Geiselnahme gehen – und den erlebt Murot jeden Tag aufs Neue. Klingt wie eine hessische Variante von „Und täglich grüßt das Murmeltier“. In der US-Komödie von 1993 musste Bill Murray als Wettermoderator immer wieder den gleichen Tag (den Murmeltiertag) durchstehen. Wann der Tatort gesendet wird, steht noch nicht fest.