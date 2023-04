Sonnenblättchen gewinnt Bundes-Schülerzeitungspreis

Von: Nicole Jost

Die Redaktion des Sonnenblättchens hat Grund zur Freude: Die Kinder haben mit den AG-Leitern Frank Schlesinger und Simone Erdbahn den Titel für die beste Schülerzeitung Deutschlands (Kategorie Grundschule) gewonnen. © Jost

Jetzt gibt es für die Sonnenblumenschule einen Grund zum Feiern: Das Sonnenblättchen gewinnt in der Kategorie Grundschule den Titel für die beste Schülerzeitung Deutschlands im Wettbewerb „Kein Blatt vorm Mund“.

Langen – Die Jung-Redakteure sitzen an ihren Rechnern im Computerraum im Obergeschoss der Sonnenblumenschule. Konzentriert recherchieren die Kinder der dritten und vierten Klassen zu den neuesten Themen. Einmal in der Woche verwandelt sich der Raum in ein Redaktionsbüro für die Reporter-AG, in dem die jüngste Ausgabe des Sonnenblättchens erarbeitet wird. Dreimal im Jahr erscheint das rund 50 Seiten starke Heft in einer Auflage von 400 Stück. Die meist jungen Leser finden darin alles, was zu einer guten Zeitung gehört: spannende Interviews, interessante Reportagen, Umfragen, ansprechende Fotos und natürlich auch ein Rätsel.

„Die Freude ist riesig. Das ist schon eine sehr besondere Auszeichnung für uns. Bei der hessischen Ausscheidung waren wir schon öfter mal vorne dabei – aber auf Bundesebene ist das eine Premiere“, sagt Simone Erdbahn, die gemeinsam mit Frank Schlesinger die Reporter-AG leitet, zum Preis. Ausrichter des Wettbewerbs ist die Jugendpresse Deutschland – Bundesverband junger Medienmacher*innen.

Schülerzeitung gibt es seit mehr als 20 Jahren

Seit mehr als 20 Jahren gibt es an der Sonnenblumenschule ein engagiertes Redaktionsteam. Zwölf Kinder aus den Klassen drei und vier können sich in das Projekt einwählen und die Arbeit gehört zum Schulvormittag. Jedes Heft steht unter einem anderen Oberthema. Bei dem Siegerheft war es „Feuer, Wasser, Erde, Luft“. „Aber nicht alle Artikel in der jeweiligen Ausgabe müssen zum Thema passen. Es gibt auch immer Texte, die aus dem Schulleben berichten oder einen besonderen Bezug zu Langen haben“, betont Frank Schlesinger.

Warum sie gewonnen haben, können die Kinder sehr gut erklären: „Wir machen eine kindgerechte Zeitung, sie ist fröhlich gestaltet“, sagt Emma. Ellen ergänzt: „Wir dürfen uns selbst aussuchen, worüber wir schreiben und was uns ganz besonders interessiert. Das ist bestimmt auch für die anderen Kinder spannend, die die Zeitung lesen.“ Bei dem Oberthema „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ sind ein Ausflug und ein Artikel zur Langener Feuerwehr naheliegend. „Wir machen auch immer ein oder zwei Interviews mit Lehrern von unserer Schule“, erzählt Egon. Die Fragen erarbeiten sie vorher gemeinsam in den Redaktionskonferenzen. „Wir achten darauf, dass wir keine Fragen stellen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können“, so Egon weiter. Beim Interview selbst agieren sie wie die Profis – mit Aufnahmegerät. Nicht nur das Redaktionsteam schreibt Artikel, auch alle anderen Kinder der Sonnenblumenschule können für die jeweils nächste Ausgabe Texte und Bilder einreichen.

Preisverleihung im Juni

Die Nachwuchsjournalisten fiebern jedes Mal auf den Redaktionsschluss und den Erscheinungstag hin: „Ich bin immer so glücklich, wenn ich einen von meinen Artikeln im Sonnenblättchen entdecke“, sagt Mai-Anh. Überhaupt ist es für alle eine Riesenfreude, wenn die jüngste Ausgabe in den Klassen ausgetragen wird. „Besonders stolz sind wir, wenn der Bürgermeister unsere Zeitung liest“, berichtet Ellen. Denn auch im Rathaus und im Staatlichen Schulamt ist die Schülerzeitung der Sonnenblumenschule zu lesen.

Für Simone Erdbahn bedeutet der Redaktionsschluss noch viele Stunden Arbeit. Sie korrigiert die Rechtschreibfehler aus den Artikeln. „Wir haben auf der hessischen Ebene der Jury in der Vergangenheit schon einmal Kritik bekommen, dass die Texte sehr kindlich geschrieben sind. Aber das ist unser Ansatz. Es sind Texte von Kindern für Kinder. Wir korrigieren Fehler, aber ändern nichts daran. Wenn doch mal etwas inhaltlich unklar ist, gibt es eine Rücksprache mit dem Autor“, erklärt Erdbahn.

Jetzt müssen sich die Jungen und Mädchen vom Team Sonnenblättchen noch ein bisschen gedulden. Die große Preisverleihung für den Bundessieg steht im Juni in Berlin an. Das Preisgeld, immerhin 1 000 Euro, wird in die neue Ausgabe der Schülerzeitung der Sonnenblumenschule investiert. Außerdem finanzieren sich die drei Ausgaben im Jahr über Anzeigen und Zuschüsse des Fördervereins.