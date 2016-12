Ticketverkauf für Konzert im Schloss

Langen - Das wird Langener Musikliebhaber und Fans der seltenen Konzerte in Schloss Wolfsgarten freuen: Für den Auftritt von Alexander Stewart und der hr-Bigband am Freitag, 1. September, gibt es nun doch Eintrittskarten in Langen zu kaufen.

Der Lions Club organisiert am Freitag, 30. Dezember, einen Vorverkauf im Rathaus. Veranstaltet wird das Konzert im Schlosshof (Beginn: 19 Uhr) wieder vom Kreis Offenbach in Zusammenarbeit mit der Hessischen Hausstiftung, der Wolfsgarten gehört. Im kommenden Jahr sind auch die sieben Lions Clubs der „Zone 4“ (Dreieich, Dietzenbach, Langen, Neu-Isenburg, Rödermark, Mörfelden-Walldorf, Seligenstadt) dabei – und zwar anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Lions, das 2017 gefeiert wird. Mitglieder der Wohltätigkeitsorganisation werden am 1. September auch die Bewirtung übernehmen.

Damit Langener Bürger die Möglichkeit haben, ortsnah Eintrittskarten zu erwerben (die offiziellen Verkaufsstellen sind in Sprendlingen, Dietzenbach und Seligenstadt), hat die hiesige Club-Präsidentin Bettina Gleim für Freitag eine Ticketausgabe im Rathaus, Südliche Ringstraße 80, organisiert. Von 10 bis 12 Uhr wird sie im Foyer an einem Stand anzutreffen sein. Karten gibt es in drei Preiskategorien: 38,50 Euro, 34,50 sowie 27,50 Euro. Gleim hat ein Kontingent von gut 100 Stück dabei. Bezahlt werden muss in bar.

Das Konzert mit dem englischen Jazzsänger Alexander Stewart und der hr-Bigband hat Benefizcharakter. Vier Euro pro Karte fließen in das Lions-Jubiläumsprojekt, das die Ausstattung von Grundschulen im Kreis Offenbach mit Liederbüchern zum Ziel hat. (ble)

