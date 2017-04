Trauer um Terroropfer

Langen - Der beim Anschlag auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées vergangene Woche getötete Polizist Xavier Jugelé stammt aus Langens französischer Partnerstadt Romorantin.

Der 37-jährige Beamte und engagierte Menschenrechtsaktivist wurde am Donnerstag, 20. April, im Dienst von einem mutmaßlich islamistischen Attentäter erschossen. „Bei einer solchen Nachricht sind Trauer und Zorn dicht beieinander“, sagt Bürgermeister Frieder Gebhardt, der den Angehörigen des Opfers und den Bewohnern Romorantins in einer persönlichen Nachricht sein Mitgefühl ausdrückte. „Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, dass Ereignisse wie das Attentat in Paris plötzlich so nah bei uns sein können“, schrieb Gebhardt.

Langen fühle sich durch die sinnlose Tat einmal mehr all seinen Freunden in Romorantin verbunden und teile die Trauer über den Tod eines jungen Menschen, der durch das feige Attentat aus dem Leben gerissen worden sei, so der Bürgermeister. (ble)