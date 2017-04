Türkei-Referendum: Verein appelliert zu mehr Besonnenheit

Langen - Im Vorfeld der Volksabstimmung in der Türkei am 16. April zum Präsidialsystem hat der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein Langen (DTFV) einen Appell veröffentlicht.

Er will alle Bemühungen unterstützen, die wieder zu einem respektvollen und toleranten Umgang untereinander führen, sowie die demokratische Tradition der Völkerverständigung pflegen. Der heftige Wahlkampf habe mittlerweile auch Deutschland und die europäischen Nachbarländer erreicht und das politische Klima erheblich vergiftet, bedauert der DTFV. Keine Partei und kein Politiker habe das Recht, langjährige gute Beziehungen zu zerstören und einen Keil zwischen Menschen zu treiben, seien sie deutscher oder türkischer Herkunft oder Staatsangehörigkeit. Es sei die Pflicht der türkischen Regierung, Demokratie und Freiheit sicherzustellen und die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Bedauerlicherweise würden die Bürger in Ja- und Nein-Wählern kategorisiert und Gegner der geplanten Verfassungsänderung als Terroristen sowie Landesverräter stigmatisiert.

„Ihre Meinungs- und Versammlungsfreiheit wird von der Regierung nach Belieben eingeschränkt. Zusammengenommen mit den massiven Beschränkungen der Pressefreiheit ergeben sich große Sorgen um die Demokratie in der Türkei“, heißt es in dem Appell. Auch in Deutschland werde seitens der türkischen Regierung eine Kampagne forciert, die die Polarisierung innerhalb der türkischen Gemeinschaft vorantreibt und Menschen gegeneinander aufbringt.

In diesem Jahr feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen: „Wir erlebten in dieser Zeit eine intensive Völkerverständigung und pflegten einen respektvollen, freundschaftlichen Umgang miteinander.“ Die Städtepartnerschaft zu Tarsus gestaltete sich auf der Grundlage eines lebendigen und toleranten Kulturaustausches. So soll es auch in Zukunft sein.

Bis zum Referendum keine Auftritte türkischer Politiker mehr Zur Fotostrecke

Deshalb richtet der DTFV einen Appell, sich nicht spalten zu lassen, sondern sich auch mit gegensätzlichen Positionen auseinanderzusetzen, diese auszuhalten, wie es sich in einer Demokratie gehört, und dabei das gemeinsame Ziel eines guten Zusammenlebens nicht aus den Augen zu verlieren. Von der deutschen Regierung wünschen sich die Mitglieder weiter eine Politik des kühlen Kopfes und der ruhigen Hand. Die Menschen in Deutschland werden gebeten, sich einen differenzierten Blick auf ihre türkeistämmigen Nachbarn, Kollegen und Freunde zu bewahren. (hok)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa