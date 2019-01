Tumult in der Küche und vor Gericht

Langen – Gerichtliches Nachspiel eines Polizeieinsatzes wegen Ruhestörung in einem Langener Wohnhaus: Am 5. August 2018 treffen die Beamten auf drei äußerst schwierige Bewohner und müssen einen Mann festnehmen. Von Silke Gelhausen

Der wehrt sich vehement – jetzt muss sich das Langener Amtsgericht wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte mit dem Fall beschäftigen. Keine leichte Aufgabe für Richter Volker Horn. Seit über zehn Jahren schwelt ein Streit aufgrund fehlender Rücksichtnahme zwischen den übereinander wohnenden Nachbarn im Nordend. Auch an diesem Morgen steppt wieder der Bär über der Zimmerdecke der türkischen Familie. Der 48-jährige Angeklagte: „Ich hab im Treppenhaus laut gerufen, damit es leiser wird. Die machen ja sonst nie die Tür auf, doch diesmal kam einer raus und hat mir gedroht!“ Nun müsste man meinen, dass die untere Partei die Polizei rufen würde. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die oberen Nachbarn beschweren sich telefonisch mit der Ansage: „Person mit Stock schreit im Treppenhaus.“

Als die Beamten eintreffen, werden diese von der nur wenig Deutsch sprechenden 90-jährigen Mutter des Angeklagten zunächst nicht hinein gelassen. Was danach geschieht, wird vielleicht nie geklärt werden können – zu weit gehen die Aussagen der Beteiligten auseinander, zu schwierig ist die Kommunikation mit der alten Dame über einen Dolmetscher. Zudem fehlen zwei Zeugen, die dringend gebraucht werden. Ein Polizist weilt im Urlaub, der Bruder des Angeklagten fehlt wegen Krankheit, aber ohne ärztliches Attest. Gegen ihn wird ein Ordnungsgeld von 150 Euro verhängt.

Der Angeklagte verzichtet auf einen Anwalt. Er meint, sich am besten selbst durch möglichst häufige Zwischenrufe und unsachliche Kommentare verteidigen zu können, schrammt nach x-maligem Ermahnen seitens Horn und der Oberamtsanwältin nur knapp an einer Sanktion vorbei. Den Besuch der Ordnungshüter schildert er wie folgt: „Ja, ich war im Treppenhaus und habe gerufen, damit die leiser werden. Als dann die Polizisten klingelten, hat einer einfach den Fuß in die Tür gesetzt, obwohl meine Mutter sie nicht hereinlassen wollte. In der Küche haben sie mir sofort Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ich konnte drei Stunden nicht sehen und sprechen.“ Er habe sich, so der 48-Jährige, überhaupt nicht gewehrt und auch sonst nichts gemacht. „Ich hab noch nie erlebt, wie ein Terrorist behandelt zu werden!“ Der ehemalige Drogenabhängige ist seit 25 Jahren im Methadonprogramm und nimmt täglich Beruhigungsmittel. Inwieweit er überhaupt schuldfähig ist, muss noch geklärt werden.

Seine Mutter behauptet, er habe noch im Bett gelegen, als es klingelte: „Ich war gerade am Tee kochen. Ich hab die Polizei gesehen und Angst bekommen. Einer hat mich einfach weggeschubst und ist rein gekommen.“ Dann sei der Sohn in die Küche getreten, um sein Gebiss zu holen. Die Beamten hätten sofort gesprüht, ihn mit einem Tritt zu Boden gebracht und gefesselt. „Einer richtete die Waffe auf ihn und sagte: ,Ich bring dich um!‘“ Alles, was die Polizei sage, sei gelogen. Als sie dann doch zugibt, dass der Sohn im Treppenhaus war, erinnert Richter Horn wiederholt scharf an die Wahrheitspflicht.

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Während die alte Dame die beiden Beamten als grundlos brutale Rüpel darstellt, rückt ein 24-jähriger Langener Polizeikommissar den Einsatz in ein anderes Licht: „Wir wollten einfach nur mit jemandem über den Nachbarschaftsstreit reden. Das war überhaupt nicht möglich. Die Mutter ließ uns zunächst nicht hinein, ihre einzigen verständlichen Worte waren ,Oben böse‘. Erst als der zweite Sohn den Zugang befürwortete, sind wir rein. Mit ihm konnte man leider auch nicht reden, er ist chronisch krank und wirkte vollkommen lethargisch.“ Auf der Suche nach einer weiteren Person seien sie in die Küche gegangen. Dort habe der aggressiv wirkende Angeklagte gestanden und sie sofort angeschrien. Der junge Kommissar: „Wie zum Kampf nahm er sein Gebiss raus. Wir zückten unser Pfefferspray. Er versuchte, den Tisch in unsere Richtung zu kippen, dabei brach ein Tischbein, das Ding krachte zusammen. Dann griff er zum Küchenmesser.“ Da sei das Spray zum Einsatz gekommen. Bei der folgenden Festnahme habe der Mann sich derart gewehrt, dass die Beamten Gewalt anwenden mussten.

Nun hält es den Angeklagten im Gerichtssaal nicht mehr auf dem Stuhl. Er springt auf und schimpft, alles sei gelogen. Bleibt abzuwarten, was die Befragung der weiteren Zeugen bei der Fortsetzung ergibt.