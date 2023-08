Alles nach Notfallplan auf dem Flugplatz

Stromausfall: Über eine Stunde lang geht nichts

Von: Manuel Schubert, Nicole Jost, Julia Radgen

Teilen

Vitrine ohne Eis: Malgorzata Grabinska von Eis Valentina hat alles in den Gefrierschrank gepackt und hofft, dass nichts schmilzt. © radgen

Um kurz nach halb elf werden die Bildschirme dunkel, das Licht erlischt, Ampeln gehen aus. Ein großflächiger Stromausfall legt Langen, Egelsbach, Teile von Dreieich und weitere Ortschaften im Umkreis am Donnerstagvormittag lahm. Über eine Stunde lang ist der Strom weg.

Langen/Egelsbach – „Es handelt sich nicht um einen Fehler in unserem eigenen Stromnetz, sodass wir auf die Behebung derzeit keinen Einfluss haben“, teilen die Stadtwerke Langen mit. Der Grund sei demnach eine Störung im vorgelagerten Stromnetz. Wie der Netzbetreiber Syna, der den Strom in das Versorgungsgebiet des Energieversorgers Entega leitet, am Nachmittag mitteilt, habe es einen technischen Defekt in der Umspannanlage in Urberach gegeben.

Auf der Bahnstraße lässt sich die Aufregung bei den Geschäftsleuten gut beobachten. Kurz nach dem Blackout laufen Mitarbeitende und Geschäftsführer nach draußen, sehen sich auf der Einkaufsstraße um, ob die Nachbarn auch keinen Strom haben, nicken sich zu, halten ein Schwätzchen und gehen dann wieder in ihr Geschäft – ohne eine Ahnung, auf was sie sich einstellen sollen.

Sorgen um die Kühlung

Auch die Angestellten des Rewe-Marktes stehen etwas ratlos vor der halb geöffneten Schiebetür, der komplette Laden ist stockdunkel, Kunden werden weggeschickt. „Wir können gerade gar nichts machen“, sagt der stellvertretende Filialleiter Jens Leonhardt. Noch sei die Ware kühl genug. „Die Kälte bleibt ja eine Weile in den Kühlschränken drin. Aber das geht maximal anderthalb bis zwei Stunden, dann wird’s kritisch.“ Im Notfall müsse er das Lager anrufen und Lkw herbestellen, die die gesamte Kühlware abholen, sagt Leonhardt. Aber: Auch das Mobilfunknetz ist zwischendurch gestört. „Wir beten, dass alles gleich wieder funktioniert.“

In der Bäckerei Weller ist die Stimmung entspannter. „Wir sehen es als Abenteuer“, sagt Filialleiterin Anna Jasinska und lacht. Brot und Brötchen gehen weiterhin im Akkord über die Theke. „Wir arbeiten gerade wieder wie in alten Zeiten – mit Taschenrechner, Zettel und Stift.“ Ofen, Kaffeemaschine und Brotschneidemaschine stehen still. Bei der gekühlten Ware wie Brezeln mit Frischkäse oder Sahnetorte behält das Bäckerei-Personal die Zeit im Blick. „Das darf maximal eine Stunde im Warmen liegen, dann müssen wir es wegschmeißen“, erklärt Jasinska.

Nervös auf die Uhr blickt auch Malgorzata Grabinska. Die Inhaberin der Eisdiele Valentina sitzt gerade mit der Familie draußen auf einem Parklet vorm Laden und bangt um ihr Eis. „Ich habe die Vitrine ausgeräumt, der Tiefkühlschrank ist nun voll mit Eis“, erklärt sie. Dort sollte es sich etwa eine bis anderthalb Stunden halten. „Ich hoffe, bis dahin haben wir wieder Strom“, so Grabinska. So einen langen Stromausfall hat sie noch nie erlebt.

Die Geldautomaten funktionieren – sonst nix: Aushang in der Volksbank-Filiale. © Radgen, Julia

In der benachbarten Volksbank-Filiale funktionieren die Schiebetüren noch. Menschen treten sichtbar zögerlich ein, eine Mutter mit Kinderwagen will im Eingang gleich umdrehen, weil sie glaubt, man könne kein Geld abheben. Doch die Menschen drinnen rufen, die Geldautomaten funktionieren noch. An den Beratungsräumen hängt ein Schild: „Wegen Stromausfall geschlossen.“

Bei Eis Anita sitzen schon einige Gäste draußen und lassen sich ein Eis oder ein Getränk schmecken. Andere bestellen ein frühes Mittagessen. „Ich kann Ihnen unsere Soljanka anbieten, die ist noch warm“, sagt Anita Stiefling. Eis und Kuchen könne sie den Gästen derzeit noch servieren. „Für alles andere brauchen wir Strom“. Die Abrechnung muss per Hand gehen.

Auf einem Zettel notiert auch Alexandra Schütz vom Kiosk an der Post alle Verkäufe handschriftlich, während ihr Beagle Olaf im Hinterraum friedlich döst. „Ich dachte zuerst, ich sei aus Versehen an den Lichtschalter in der Ecke gekommen“, sagt sie lachend. Nach nur wenigen Minuten seien viele Menschen aus den umliegenden Geschäften auf die Bahnstraße geströmt, um sich auszutauschen und rückzuversichern, dass der Strom weg ist, hat sie durch das Verkaufsfenster des kleinen Kiosks beobachtet. Nun wandern Zeitschriften, Süßigkeiten und Kleinigkeiten trotzdem über die Theke und werden später in der Kasse nachgetragen. Zwei junge Männer nähern sich zögerlich und fragen: „Können wir bei Ihnen gerade Zigaretten kaufen?“

Die Feuerwehren waren am Donnerstag in besonderer Alarmbereitschaft. Am Lutherplatz und an der Mörfelder Landstraße in Langen haben sich Wagen der Langener Feuerwehr postiert, um notfalls schnell eingreifen zu können. „Vonseiten der Stadt lief alles nach Plan“, kann Stadtsprecher Markus Schaible mitteilen. Der Krisenstab der Stadt kam zusammen und ist zufrieden. In Langen wurde die Freiwillige Feuerwehr zu zehn kleineren Einsätzen gerufen, hauptsächlich steckengebliebene Aufzüge. Vermutlich aufgrund der ausgefallenen Ampel kam es auf der B 486 an der Abfahrt zur Südlichen Ringstraße zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Letzterer wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in die Südliche Ringstraße abbiegen, während der Lkw in Richtung Dreieich unterwegs war. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem eine verletzte Person ins Krankenhaus kam. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis zum Nachmittag an.



Mutmaßlich wegen der ausgefallenen Ampelanlage kommt es auf der B 486 am Donnerstag zu einem Unfall. © 5vision

Die Freiwillige Feuerwehr Egelsbach kontrollierte alle größeren Gebäude mit Aufzügen, auch die Fahrstühle am Bahnhof und im Seniorenheim, es steckte jedoch niemand fest. Feuerwehr und Verwaltung richteten zwei Info-Punkte für die Bevölkerung ein, am Rathaus und am Feuerwehrhaus.

Vor ganz anderen Problemen steht die Asklepios Klinik Langen – aber für solch einen Fall ist natürlich vorgesorgt: „Wir haben für alle wichtigen Bereiche Notstromaggregatoren, die Operationssäle, in der Patientenbetreuung, sogar in der Küche“, erläutert Klinik-Managerin Carina Kuffel. Die Aggregatoren können einen Zeitraum von 24 Stunden überbrücken. „Das funktioniert so gut, dass die Ärzte im OP noch nicht einmal wahrnehmen, dass der reguläre Strom wieder läuft“, so Kuffel. Die Herausforderung sei eher die Versorgung der Patienten, weil nicht alle Aufzüge am Notstrom hängen. „Wir mussten uns beeilen, alle Essen schnell auf die Stationen zu verteilen“, berichtet die Klinik-Managerin. Insgesamt, so bilanziert Kuffel die Ausnahmesituation, hätten alle Notfallpläne funktioniert. „Es ist gut zu sehen, dass wir organisatorisch gut aufgestellt sind.“

Alles nach Notfallplan auf dem Flugplatz

Auch auf dem Egelsbacher Flugplatz greifen die Notfallpläne: „Wir haben sobald der Strom ausgefallen ist, auf unser Notfunkgerät umgestellt, damit sind wir unabhängig vom Stromnetz und können alle Flugzeuge im Nahbereich erreichen“, erklärt Pressesprecherin Nina Lamprecht. Alle Flieger im Anflug konnten so sicher und ohne Einschränkungen in Egelsbach landen, alle weiteren Flugzeuge wurden umgeleitet. Zudem habe man die Mitarbeiter umliegender Flugplätze informiert, dass es Anfragen von Piloten geben könnte, auch NOTAM, die Plattform auf der sich die Piloten über die Betriebseinschränkungen an Flughäfen informieren, wurde von dem Stromausfall unterrichtet.

Gegen 11.37 Uhr ist der Strom in Langen wieder da – auch wenn das teilweise erst später zu spüren ist, weil die Systeme nach und nach hochfahren. Egelsbach ist erst gegen 12 Uhr wieder am Netz.