Kennen Sie Langen? Idyllischer Namensvetter bei Bregenz ist ein Paradies für Käse- und Wanderfreunde

Kennen Sie Langen? Das wollen wir dieser Tage von Ihnen, liebe Leser, wissen. Natürlich nicht das Naheliegende: Wir stellen nach und nach elf Namenspaten der Sterzbachgemeinde vor.

Langen – Unsere kleine Serie führte uns bereits ins Artland, nach Pommern und ins Emsland – diesmal geht’s nach Vorarlberg in Österreich. Bei Bregenz liegt die 1417-Einwohner-Gemeinde, die uns interessiert. Gut 417 Kilometer und viereinhalb Stunden Fahrtzeit veranschlagt das Navigationsgerät für den Kurztrip.

Die Gemeinde Langen liegt sonnig am Südhang des Pfänderstockes, in einer Höhe von 660 Metern, nur zehn Kilometer von Bregenz entfernt. Dieses Langen ist äußert idyllisch: Saftige, grüne Weiden, Wegkreuze und jede Menge Rindviecher machen das Dörfchen aus. Der Name stammt vermutlich von einem der ersten Siedler in dieser Gegend, der den Namen Lang oder Lange trug und einen Hof gründete. Weil dieser Hof durch eine Kirche und Einkehrmöglichkeit immer bedeutsamer wurde, wurde er wohl als Ortsname übernommen. Seit dem 13. Jahrhundert ist Langen bei Bregenz besiedelt.

+ Man kennt sich: Diese Luftaufnahme zeigt Langen bei Bregenz 1975. In den letzten Jahrzehnten erhöhte sich der Zuzug.

Um 1450 ist der namensgebende Hof ziemlich allein auf weiter Flur – und das für lange Zeit. Erst ein Jahrhundert später folgen Kirche und Pfarrhaus, um 1700 gibt es dann ein Gasthaus und ein Bauerngehöft, um 1850 noch mehr Gebäude, unter anderem eine Volksschule. Im Vergleich zum Vetter im Rhein-Main-Gebiet ist dieses Langen aber noch heute überschaubar: Um die Jahrtausendwende gibt es neben den erwähnten Gebäuden, Gemeindeamt, Post (früher kurioserweise an das Wohnzimmer des Postamtleiters angeschlossen) und Gendarmerie gerade mal 25 Einfamilienhäuser im Dorf.

Seit rund drei Jahrzehnten wird der Ort als Wohngegend immer beliebter – wegen der Nähe zur Landeshauptstadt und der Lage am Abhang des Hirschbergs (1095 Meter). Viele Familien bauten und die Gemeinde schuf Sportanlagen und ein Altersheim. Auch die Wirtschaft hat sich verändert: Bis in die 70er Jahre war sie stark durch Landwirtschaft geprägt. Besonders ein Erzeugnis stand hoch im Kurs: der Käse. In vier Sennereien wurde früher Milch – natürlich direkt von den Bauern – verarbeitet. Noch heute ist der Ort Teil der Käsestraße Bregenzerwald.

+ s’Postmänndle mit Schafbock: Josef Bilgeri leitete ab 1916 die Post – in seinem Haus.

Besucher schätzen dieses Langen vor allem als Wanderparadies: Der Hirschberg ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen und es gibt ein großzügiges Wanderwegenetz. Eine besondere Naturschönheit ist auch das Gschwender-Moos mit seltenen Pflanzenarten. Das Witmoos, eines der wenigen noch erhaltenen Moore der Gemeinde, ist sogar Europaschutzgebiet.