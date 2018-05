Umzug der Kommunalen Betriebe rückt zügig näher

Langen - Das FENK-Projekt geht in die letzte Phase. FENK – dahinter verbirgt sich die Feuerwehr-Erweiterung und der Neubau der Kommunalen Betriebe samt Wertstoffhof an der Darmstädter Straße ganz im Süden Langens.

Auf dem Areal der früheren Straßenmeisterei finden die Kommunalen Betriebe eine neue Bleibe; ihr bisheriger Betriebs- und Wertstoffhof an der Liebigstraße soll künftig Teil des Mega-Wohngebiets werden. Da auch die bereits an der Darmstädter Straße ansässige Freiwillige Feuerwehr Erweiterungsbedarf hatte, konnte dies gleich mit berücksichtigt werden. Einige der Betriebseinrichtungen und Räume können deshalb von beiden Beteiligten genutzt werden. Begonnen hatten die Arbeiten an dem 14-Millionen-Euro-Projekt im Sommer 2016 mit dem Abriss der alten Gebäude, nach gut zwei Jahren ist die Eröffnung auf der 36.000 Quadratmeter großen Fläche mittlerweile auf Freitag, 10. August, terminiert. Bei einem Tag der offenen Tür werden die Bürger das Areal dann erkunden können. (ble)