Massenkarambolage auf A661

Langen - Auf der A661 kracht es am Abend gewaltig, insgesamt zehn Fahrzeuge sind an mehreren Unfällen beteiligt. Auf der Autobahn Richtung Egelsbach staut sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Dreieich.

Mindestens zehn beteiligte Fahrzeuge, mehrere Verletzte und eine Unfallstrecke, die sich über mehrere hundert Meter hinzieht: Das ist die Bilanz einer Massenkarambolage auf der A661 in Richtung Egelsbach bei Langen am späten Nachmittag.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte, hatte das Unheil an der Ausfahrt Langen auf dem Verzögerungsstreifen mit einem Auffahrunfall begonnen. Eines der beteiligten Fahrzeuge wurde dabei auf die Autobahn geschleudert, nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen oder versuchten auszuweichen, prallten dabei aber gegen andere Wagen.

In folgenden Stau kam es zu weiteren Zusammenstößen, so dass die Polizei am Ende fünf Unfälle mit mindestens zehn beteiligten Fahrzeugen zählte. Eine Person musste mit einer schweren Handverletzung ins Krankenhaus gebracht werden, außerdem gab es mehrere Leichtverletzte.

Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Egelsbach zeitweise vollgesperrt, der Verkehr staute sich bis zur Abfahrt Dreieich. (nb)

