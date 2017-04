Vier Verletzte und hoher Schaden

Bei einem Unfall auf der Frankfurter Straße an der Auffahrt zur Nordumgehung wurden heute Morgen vier Männer verletzt.

Langen - Vier Verletzte und 36.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls heute Morgen auf der Frankfurter Straße. Zwei Beteiligte mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Von Markus Schaible

Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr an der nördlichen Auffahrt von der Frankfurter Straße (Landesstraße 3262) auf die Nordumgehung. Ein 48-jähriger Audifahrer wollte von Langen her kommend nach links auf die Bundesstraße 486 in Richtung A 5 abbiegen. Da die Ampel allerdings über keine eigene Grünphase für Linksabbieger verfügt, hat der geradeaus fahrende Gegenverkehr Vorfahrt. Der Dieburger übersah jedoch einen Richtung Süden fahrenden Citroën.

Beim Zusammenstoß erlitten sowohl der Fahrer des Audi-A6 als auch der aus Langen stammende Fahrer (47 Jahre) des Citroën-Berlingo leichte Blessuren. Zwei Insassen des Berlingo, ein 30- und ein 55-Jähriger jeweils aus Dreieich, kamen allerdings mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Lkw-Fahrer bei Unfall auf der A3 schwer verletzt: Bilder Zur Fotostrecke

Den Schaden schätzt die Polizei auf 36.000 Euro. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel. Durch den Unfall kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Behinderungen. Zur genauen Klärung der Ursache hofft die Polizei auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06103/90300 bei der Langener Station zu melden.