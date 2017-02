Unfallflucht mit Lastwagen

Langen - Schreck in der Morgenstunde: Eine Renault-Besitzerin hatte sich am Freitag gegen 7.40 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße gerade in ihren in Höhe der Hausnummer 19 geparkten weißen Twingo gesetzt, als sie plötzlich einen lauten Knall hörte.

Ein Lastwagen war an dem Renault vorbeigefahren und hatte dabei die linke Fahrzeugseite gestreift. Der Verursacher hielt jedoch trotz eines Schadens von gut 500 Euro nicht an. Am Führerhaus war ein Aufkleber mit einem Einhornkopf angebracht. Die Polizei (06103/9030-0) sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zum Fahrer und der weißen MAN-Sattelzugmaschine geben können. (ble)

