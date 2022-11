„Unmenschliche Situation“: Aufzüge und Heizung in Hochhaus defekt

Von: Manuel Schubert

Rauf und runter geht’s nur zu Fuß: In der Südlichen Ringstraße 191 streikt ein Fahrstuhl schon seit vier Wochen, vor zwei Wochen gab dann auch der zweite den Geist auf. © Strohfeldt

Die Bewohner zweier Hochhäuser in Langen sind sauer: In dem einen Gebäude sind beide Fahrstühle seit Wochen kaputt, in dem anderen ist die Heizung ausgefallen.

Langen – In der Südlichen Ringstraße 191 herrscht Wut – und auch ein wenig Angst. Mehrere Bewohner haben sich bei unserer Redaktion gemeldet und berichten, dass in dem 20-stöckigen Gebäude zurzeit beide Aufzüge ausgefallen sind. Der eine Fahrstuhl streikt schon seit vier Wochen, vor zwei Wochen gab dann auch der zweite den Geist auf. Die Bewohner sind enttäuscht vom aus ihrer Sicht untätigen Vermieter, der Deutsche Wohnen, und fürchten sich, dass bei einem Notfall Hilfe aufgrund der defekten Aufzüge zu spät kommen könnte.

Von einer „unmenschlichen Situation“ spricht ein Anwohner. „Wenn ich den Kundenservice anrufe, erhalte ich immer dieselbe Antwort: ,Die beauftragte Firma arbeitet an dem Problem, wir können Ihnen nicht weiterhelfen.‘“ Obwohl bereits viele Mieter den Defekt bei der Deutsche Wohnen gemeldet hätten, seien die Fahrstühle bisher nicht repariert worden. Auch habe man die Schäden mehrmals der zuständigen Reparaturfirma mitgeteilt. Auch hier sei die Auskunft immer die gleiche gewesen: Man arbeite an dem Problem, es werde so schnell wie möglich gelöst. „Jedoch haben wir gar keinen Aufzugtechniker im Hochhaus gesehen“, betont der Bewohner.

Zudem erzählt er von einem medizinischen Notfall, der sich vergangenen Samstag in dem Hochhaus ereignete: Eine 65-jährige Frau aus dem 16. Stock habe vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Da kein Aufzug funktionierte, hätten die Feuerwehrleute die Frau zunächst die Hälfte der Etagen getragen und dann mit der Drehleiter ins Erdgeschoss gebracht.

Deutsche Wohnen verspricht Mietminderung

Auch er selbst habe zurzeit einen eingegipsten Knöchel, berichtet der Bewohner weiter. Seine Wohnung in der 20. Etage könne er seit dem Wochenende nicht mehr erreichen, mit Krücken sei der weite Aufstieg unmöglich. Dazu gebe es im Haus noch einige weitere Personen, denen die Situation zu schaffen macht: eine schwer behinderte, mehrere chronisch kranke, viele Kinder und einige schwangere Frauen. „Aber leider bekommen sie keine Unterstützung und keine Aufmerksamkeit.“

Ein anderer Bewohner hat nun seinen Rechtsanwalt eingeschaltet. „Der Vermieter reagiert auf schriftliche Anfragen nicht“, beklagt der Jurist aus Frankfurt in einer Mail an unsere Zeitung. „Auf telefonische Nachfragen erhielt mein Mandant letzte Woche die Mitteilung, dass irgendwann diese Woche jemand vorbeikommen würde, um sich den Schaden anzusehen. Es sind somit trotz einer derart massiven Einschränkung für die Mieter mehrere Tage vergangen, in denen sich der Vermieter offenbar nicht nach Kräften bemüht hat, den Defekt zu beheben.“ Die Stimmung im Haus sei „hitzig“, die Mieter würden sich zudem Sorgen machen, was passiert, wenn es beispielsweise erneut zu einem Brand in dem Gebäude kommt. Im April hatte ein Kellerbrand dazu geführt, dass die Feuerwehr das komplette Hochhaus – rund 150 Bewohner waren zu dem Zeitpunkt anwesend – evakuieren musste.

Die Deutsche Wohnen reagiert auf eine Anfrage unserer Redaktion prompt und versucht, zu beschwichtigen. „Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Reparaturen an Aufzügen über Tage oder gar Wochen hinziehen“, sagt Marko Rosteck, Leiter der Unternehmenskommunikation. Aufzugsfirmen hätten Ersatzteile aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Aufzugstypen und -modelle nicht vorrätig und müssten sie bestellen. Manchmal seien Teile gar nicht mehr verfügbar und müssten dann sogar neu hergestellt werden, was mit langen Wartezeiten verbunden sei.

„Wir haben direkt nach Kenntnisnahme eine Fachfirma mit der Reparatur beauftragt“, betont Rosteck. „Diese musste die notwendigen Ersatzteile jedoch erst bestellen. Wir rechnen damit, dass die Teile noch in dieser Woche eintreffen und dann auch sofort verbaut werden können.“ Bis die Aufzüge wieder in Betrieb sind, bietet die Deutsche Wohnen den Mietern einen Trageservice an, um sie beispielsweise beim Transport von Einkäufen in die Wohnung zu unterstützen. Und: „Selbstverständlich erhalten alle Mieterinnen und Mieter eine entsprechende Mietminderung, nachdem die Aufzüge wieder funktionieren“, so Rosteck.

Vermieter will Heizungsteil austauschen

Doch die defekten Fahrstühle sind nicht das einzige Problem: Auch im Nachbarhochhaus gibt es Ärger. Ein Mieter der Immobilie in der Südlichen Ringstraße 185, die ebenfalls der Deutschen Wohnen gehört, beklagt, dass dort ständig die Heizung und das warme Wasser ausfallen würden. Das Problem existiere schon länger und komme alle ein bis zwei Wochen vor, dann bleibe das Wasser meist ein bis zwei Tage kalt. Aktuell seien die Heizung und das Warmwasser sogar schon seit dem vergangenen Freitag durchgehend ausgefallen. Auch er ist wütend auf die Vermieter: „Es heißt immer: Es wird sich gekümmert, wir sollen uns ein bisschen gedulden“, berichtet der Mann. „Wir werden vertröstet, aber nichts passiert.“ Um sich zu waschen erwärme er nun seit einer Woche Wasser im Wasserkocher. „Auf unserer Etage wohnt eine Familie mit einem Neugeborenen und in der direkten Nachbarschaft gibt es mehrere Senioren“, so der Bewohner. „Wir fühlen uns hier nicht wohl.“

Die Heizanlage des Hauses Nummer 185 sei infolge eines Brandes beschädigt, klärt Deutsche-Wohnen-Sprecher Rosteck auf. „Seitdem schaltet sie sich leider regelmäßig ab und muss dann manuell in Gang gebracht werden.“ So werde man es auch jetzt tun, „sodass die Heizung dann auch wieder funktionieren sollte“, kündigt Rosteck an. Um das Problem dauerhaft zu lösen, werde in Kürze ein neuer Wärmetauscher installiert.

Am Donnerstagmittag ist die Heizung jedoch nach Angaben des Bewohners immer noch kalt. „Es ist sehr belastend“, sagt er, „ich habe langsam die Schnauze voll.“ (Manuel Schubert)